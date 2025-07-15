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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Ruble 2 yılın zirvesinde

Rus Rublesi dolar karşısında 2 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

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Ruble 2 yılın zirvesinde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 17:11

Rus rublesi, 'in sıkı sermaye kontrolleri ve şahin para politikasının ortasında, Temmuz ayında ABD doları karşısında iki yılın en güçlü seviyesi olan 78 seviyesini gördü.

Ruble 2 yılın zirvesinde

KREMLİN’İN DÖVİZ SATIŞ ZORUNLULUĞU

Rus hükümeti, şirketlerin dövizlerini satmalarını zorunlu kılan önlemleri genişleterek rubleye yönelik yapay bir talep oluşturdu. Yeni zorunluluk, şirketlerin Nisan 2026'ya kadar gelirlerinin yüzde 40'ını satmasını öngörüyor; ancak Kremlin, şirketlerin gelirlerinin yüzde 70'ini sattığını belirtti.

Bu arada, yavaşlayan Rus ekonomisi ve Batı'dan gelen , yerli işletmelerin mal ve hizmet ithalatını engellemeye devam ederek, yurt içinde sert para talebini baskıladı. Politika cephesinde, (CBR) son toplantısında referans faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 20'ye çekti, ancak borçlanma maliyetleri 2024'ün son çeyreğinden bu yana korunan rekor seviyelerine yakın seyretti.

Ruble 2 yılın zirvesinde

ABD’NİN PETROL ÜZERİNDEKİ GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Son olarak, piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın, Putin'in Eylül ortasına kadar Ukrayna'da ateşkesi kabul etmemesi halinde Rus petrolü satın alan ülkelere gümrük vergisi uygulayacağı tehditlerini de savuşturdu.

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ETİKETLER
#kremlin
#yaptırımlar
#Merkez Bankası
# Ekonomi
#Rus Rublesi
#Döviz Satışı
#Petrolleru
#Ekonomi
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