Ruhsatlı çay bahçeleri için yeni karar! Artık zorunlu olacak

21 May 2024 09:34 - Güncelleme : 21 May 2024 09:39

Ekmeğe gizli zam! Bu kez gramajıyla oynadılar

Ekmeğe gizli zam! Bu kez gramajıyla oynadılar

Ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HER YIL UYGULANACAK

Düzenlemeyle, Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar'da değişiklik yapıldı.

Kararla, tespit edilmiş çay tarım alanlarında ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

BUDAMADAN ÖNCE TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE YENİ KARAR GEÇERLİ

Düzenlemeden önce bu bahçelerde, 7'de 1 oranında gençleştirme budaması yapılıyordu.

Ayrıca Karar'dan önce yapılan budamaların tazminat ödemeleri, budamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlere göre gerçekleştirilecek.​​​​​​​