Ruhsatlı çay bahçeleri için yeni karar! Artık zorunlu olacak
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 09:34 - Güncelleme : 21 May 2024 09:39
Çay bahçeleri ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ruhsatlı çay bahçeleri için alınan kararla her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budaması yapılacak.
Ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
HER YIL UYGULANACAK
Düzenlemeyle, Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar'da değişiklik yapıldı.
Kararla, tespit edilmiş çay tarım alanlarında ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.
BUDAMADAN ÖNCE TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE YENİ KARAR GEÇERLİ
Düzenlemeden önce bu bahçelerde, 7'de 1 oranında gençleştirme budaması yapılıyordu.
Ayrıca Karar'dan önce yapılan budamaların tazminat ödemeleri, budamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlere göre gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı