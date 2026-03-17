Rus devi iki yıl sonra ilk kez kâr etti

İki yıl üst üste zarar açıklayan Rus enerji devi Gazprom, 2025’te 11,2 milyar ruble net kâr elde etti. Gelirler gerilese de şirket yılı artıda tamamlamayı başardı.
Gazprom, iki yıllık kaybın ardından 2025 yılını yeniden kârla kapattı. Şirketin yayımladığı rapora göre Rus enerji devi, geçen yıl 11,2 milyar ruble, yani yaklaşık 138 milyon dolar net kâr elde etti.
Bu tablo, son iki yıldaki zararların ardından dikkat çekici bir dönüşe işaret ediyor. Özellikle Avrupa pazarında yaşanan daralma düşünüldüğünde, şirketin yeniden artıya geçmesi önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Rapora göre Gazprom’un gelirleri 2025’te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 gerileyerek 5,8 trilyon rubleye indi. Yani gelir tarafında düşüş var, ama buna rağmen şirket yılı net kârla kapatmayı başardı.
Açıkçası, rakamların ortaya koyduğu tablo biraz çelişkili gibi görünse de şirket açısından asıl kritik nokta şu: Uzun süredir süren zarar serisi şimdilik durmuş görünüyor.
Gazprom, 2022’de 1,2 trilyon ruble net kâr açıklamıştı. Ancak ardından tablo sert biçimde bozuldu. Şirket, 2023’ü 629 milyar ruble, 2024’ü ise 1 trilyon ruble zararla kapattı.
Bu gerilemede en büyük etkenlerden biri, Avrupa’ya doğal gaz ihracatındaki düşüş oldu. Yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın en önemli enerji pazarlarından biri olan Avrupa’ya satışlar ciddi ölçüde azaldı.
Rusya, Avrupa’daki kaybını telafi etmek için rotasını giderek daha fazla Asya’ya çeviriyor. Bu noktada özellikle Çin öne çıkıyor. Moskova yönetimi, enerji ihracatında yaşanan kaybı başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına satışları artırarak dengelemeyi hedefliyor.