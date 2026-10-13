Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:56

Rus dizeli fiyatları düşürecek mi? Goldman Sachs 11 dolarlık senaryoyu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik dizel yaptırımlarını geçici olarak gevşetmesi tartışma yarattı. Goldman Sachs, Rusya'dan gelecek yakıtın fiyatları ciddi ölçüde düşürmeyeceğini öngörürken, Avrupa'nın 50 milyon varillik rezerv satışının dizel fiyatlarında 11 dolarlık gerileme sağlayabileceğini hesapladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Rus dizeli fiyatları düşürecek mi? Goldman Sachs 11 dolarlık senaryoyu açıkladı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:56

ABD Başkanı 'ın yükselen akaryakıt fiyatlarını frenlemek için 'ya yönelik dizel yakıt kısıtlamalarını gevşetmesi, Washington'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karar hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat siyasetçilerin tepkisini çekerken, piyasaların merak ettiği asıl soru ise Rus dizelinin fiyatları ne kadar düşürebileceği oldu. Bu soruya yanıt dünyanın önde gelen yatırım bankalarından 'tan geldi. Bankanın analizine göre Rusya'nın piyasaya sunmayı planladığı dizel miktarı, küresel fiyatlarda beklenen ölçüde bir rahatlama yaratmayacak.

Ancak 'nın stratejik rezervlerini kullanması halinde tablo değişebilir. Goldman Sachs, böyle bir adımın dizel fiyatlarında varil başına 11 dolarlık düşüş sağlayabileceğine dikkat çekti.

Rus dizeli fiyatları düşürecek mi? Goldman Sachs 11 dolarlık senaryoyu açıkladı

RUSYA'NIN DİZEL HAMLESİ FİYATLARI DÜŞÜRMEYE YETMEYEBİLİR

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre Rusya'nın duyurduğu yeni dizel arzının küresel piyasalara etkisi sınırlı kalacak. Trump yönetiminin yaptırımları geçici olarak gevşetmesiyle Rus yakıtının uluslararası piyasalara daha fazla ulaşmasının önü açılsa da bankaya göre bu miktar, fiyatları belirgin biçimde aşağı çekmek için yeterli olmayabilir.

Dolayısıyla Rusya'dan gelecek ilave dizelin, yüksek akaryakıt fiyatlarına tek başına çözüm olması beklenmiyor.

AVRUPA'NIN 50 MİLYON VARİLLİK REZERVİ FİYATLARI 11 DOLAR DÜŞÜREBİLİR

Goldman Sachs'ın analizinde dikkat çeken asıl hesaplama ise Avrupa'nın stratejik dizel rezervleriyle ilgili oldu. Banka, Avrupa'nın rezervlerinden 50 milyon varil dizel yakıtı piyasaya sürmesi halinde fiyatların nasıl etkileneceğini değerlendirdi. Hesaplamalara göre böyle bir satış, hem ABD'nin Meksika Körfezi kıyısındaki hem de Avrupa'daki toptan dizel fiyatlarını varil başına 11 dolar aşağı çekebilir.

Başka bir ifadeyle Goldman Sachs, Rusya'nın ilave dizel arzından çok, Avrupa'nın stratejik stoklarından yapılabilecek büyük ölçekli bir satışın fiyatlar üzerinde daha güçlü etki yaratabileceğini öngörüyor. Ancak söz konusu 11 dolarlık düşüş, Avrupa'nın rezervlerinden 50 milyon varillik satış yapılması ihtimaline dayanıyor.

Rus dizeli fiyatları düşürecek mi? Goldman Sachs 11 dolarlık senaryoyu açıkladı

TRUMP İLE PUTİN ARASINDA DİZEL ANLAŞMASI

Dizel piyasalarındaki hareketliliğin arkasında ise ABD ile Rusya arasında yapılan anlaşma bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek ve iç piyasadaki baskıyı hafifletmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı ile görüşerek dizel tedariki konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Rusya'dan ABD'ye ve küresel piyasalara dizel yakıt sağlanması kararlaştırıldı. Trump yönetimi de Rusya'nın yüz binlerce tonluk dizel ihracatını mümkün kılmak amacıyla Moskova'ya uygulanan enerji yaptırımlarını geçici olarak gevşetti.

TRUMP'IN KARARINA WASHINGTON'DAN SERT TEPKİ

Ancak Rusya'ya yönelik yaptırımlarda geri adım atılması, ABD siyasetinde ciddi itirazlarla karşılaştı. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyeleri, 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana uygulanan yaptırımların gevşetilmesine karşı çıktı.

Eleştirilerin odağında, Rusya'nın enerji ihracatından elde edeceği gelirin Kremlin'in savaş faaliyetlerine mali kaynak sağlayabileceği endişesi yer aldı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de karara sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Tepkilere karşı kararını savunan Trump ise Avrupa Birliği'nin geçmişte Rus enerjisine milyarlarca dolar harcadığını hatırlattı. ABD Başkanı, attığı adımın Amerikan tüketicisini korumayı amaçladığını belirterek kararının "Önce Amerika" ilkesiyle uyumlu olduğunu savundu.

 

ETİKETLER
#Avrupa
#rusya
#donald trump
#vladimir putin
#goldman sachs
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.