Rus Merkez Bankasından ruble düşüşü hamlesi: ​​2025'e kadar para alımını durdurdu

28 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:13

Rusya Merkez Bankası rublenin Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından 2024'ün geri kalanında iç piyasadan döviz alımını askıya alacağını söyledi. Rus düzenleyici kurum, döviz alımlarının perşembe gününden 31 Aralık'a kadar durdurulması kararının "finans piyasalarındaki oynaklığı azaltmayı" amaçladığını söyledi.

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Rus Merkez Bankası, ruble​ düşüşüyle ​​2025'e kadar para alımını durdurdu. Rusya​ Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Ertelenen alımlar 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek" denildi.

RUSYA PARA ALIMINI ASKIYA ALDI

Banka, daha önce 10 Ağustos 2023'ten 31 Aralık 2023'e kadar planlanan döviz alımlarını, o dönemde değer kaybeden ruble üzerinde ekstra baskı oluşturması nedeniyle askıya almıştı.

Reuters'a göre bu yılki askıya alma, rublenin dolara karşı Mart 2022'den bu yana ilk kez 113'e kadar gerilemesiyle geldi. Bu, Rus para biriminin 32 aydan uzun süredir gördüğü en düşük seviyeydi.

Maliye Bakanı Anton Siluanov bu hafta zayıf rublenin Rus ihracatına fayda sağladığını söyledi. Ancak rublenin devalüasyonu enflasyonu da körükledi.

Merkez Bankası, perşembe günü rublenin resmi döviz kurunu dolar karşısında 108,01, avro karşısında ise 113,09 olarak belirledi.

Çarşamba günü, egemen servet fonu aracılığıyla döviz satışına devam edeceğini söyledi. 2024'ün ikinci yarısında günde 8,4 milyar rubleye eşdeğer döviz satmayı planladı.