Rus petrolüne yaptırım kıskacı: Fiyatlar ucuzladı

ABD VE AB’DEN EK BASKI

ABD, geçen yıl Hindistan’ın Urals petrolü alımları nedeniyle uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 50’ye çıkarmış, ayrıca Rusya’nın en büyük petrol üreticileri Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine almıştı. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan mallarına yönelik ek yüzde 25’lik tarifeyi kaldırmıştı.

Öte yandan İngiltere ve Avrupa Birliği, 1 Şubat itibarıyla Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanını daha da aşağı çekti. Buna göre Avrupalı şirketler yalnızca varil fiyatı 44,10 doların altında olan Rus petrolü için nakliye ve sigorta hizmeti sunabiliyor. Bu sınır, fiilen ticaret kanallarını daha da daraltıyor.