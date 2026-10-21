Rusya altın rezervlerini eritiyor! 1998 krizinden bu yana en büyük satış

Rusya ekonomisinde savaşın maliyeti giderek daha fazla hissediliyor. Enerji gelirlerindeki düşüş, artan askeri harcamalar ve büyüyen bütçe açığı, Kremlin yönetimini yıllardır biriktirdiği rezervleri kullanmaya zorluyor. Bu tablonun en dikkat çekici göstergelerinden biri ise Rusya Merkez Bankası'nın art arda gerçekleştirdiği altın satışları oldu. Rusya Merkez Bankası'nın 20 Ekim Salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin altın rezervleri eylül ayında 200 bin ons, yani yaklaşık 6,2 ton daha azaldı.

Böylece Rusya'nın resmi altın rezervleri 72,8 milyon ons, yaklaşık 2 bin 264 ton seviyesine geriledi. Bu rakam, 2019 sonundan bu yana görülen en düşük düzey olarak kayıtlara geçti. Üstelik satışlar tek seferlik değil. Rusya Merkez Bankası, tam 10 aydır üst üste altın rezervlerini azaltıyor. Moskova böylece Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden önce yıllarca sürdürdüğü altın biriktirme politikasının tersine dönmüş durumda.