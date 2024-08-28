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Rusya doğalgazı Türkiye üzerinden taşıyacak! Avrupa'da yüksek doğalgaz faturaları yolda

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Reuters
28 Ağustos 2024 15:45 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:48
Rusya doğalgazı Türkiye üzerinden taşıyacak! Avrupa&#039;da yüksek doğalgaz faturaları yolda

Rusya’da doğalgazın Avrupa’ya gönderilmesi konusunda Türkiye doğalgaz merkezine yönelik planlar olduğunu açıkladı.

Kremlin, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinde Avrupa’ya ulaştırılması için alternatif güzergahlar üzerine çalıştıklarını açıkladı. Türkiye’de doğalgaz merkezine yönelik planlar olduğu ifade edildi.

SON TARİH 31 ARALIK

Moskova Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden transit geçişini 31 Aralık’ta sonlandıracak. Anlaşmanın yenilenmemesi halinde Avrupalı tüketiciler yüksek doğalgaz faturaları ile karşılaşacak. 

DAHA FAZLA ÖDEME YAPACAKLAR

Ukrayna, Rusya ile yeni bir doğalgaz transit anlaşması yapmayı planlamadığını birçok kez açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın uzatılmaması hâlinde Rusya'nın alternatif güzergâhlar bulabileceğini ifade ederek Avrupalı müşterilerin daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

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Kaynak: Reuters
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