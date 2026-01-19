Rusya külçe külçe altın bozdurmaya başladı

SATIŞ TAKVİMİ HIZLANDI

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı programa göre, 16 Ocak–5 Şubat döneminde URF’den günlük 12,8 milyar ruble (yaklaşık 160 milyon dolar) tutarında Çin yuanı ve altın satılacak. Toplam satış hacmi 192,1 milyar rubleye, yani yaklaşık 2,4 milyar dolara ulaşıyor.

Bu tempo, Interfaks’ın aktardığına göre, pandemi yıllarındaki günlük 11,4 milyar rublelik satış hızını da aşarak fon tarihindeki en yüksek seviyeye işaret ediyor. Karşılaştırmak gerekirse, aralık ayında günlük satış tutarı 5,6 milyar rublede kalmıştı. Yeni program, yani açıkçası, bu rakamın 2,3 katı.