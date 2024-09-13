Rusya Merkez Bankası faiz oranını yükseltti! Ekonomik büyümede yavaşlama sinyali

13 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:41

Rusya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 19'a yükseltti, ekonomik büyümenin yavaşladığını söyledi. Banka, son verilerin Rus ekonomisinin büyümesinin yavaşladığını göstermesinin ardından, zaten yüksek olan faiz oranını bir sonraki toplantısında daha da artırma olasılığını korudu.

Rusya Federasyonu​ Merkez Bankası​, ülkedeki referans faiz oranlarını 1 yüzde puanı artırarak yüzde 19'a çıkardı. Karar, devlet haber ajansı TASS tarafından ankete katılan ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu verildi. Merkez bankası​ kararının arkasındaki gerekçeyi de açıkladı.

RUSYA FAİZ ARTIRDI

Rusya Merkez Bankası​, beklentilerin aksine politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 19'a çıkararak, daha fazla sıkılaştırma sinyali verdi.

Banka tarafından yapılan açıklamada "Mevcut enflasyonist baskılar yüksek kalmaya devam ediyor. 2024'ün sonuna kadar yıllık enflasyonun Temmuz tahmin aralığı olan %6,5-7'yi aşması muhtemel. İç talepteki büyüme hala mal ve hizmet arzını genişletme kapasitelerini önemli ölçüde aşıyor." ifadeleri kullanıldı.

ENFLASYON​ RİSKLERİ YUKARI YÖNLÜ

Rusya İstatistik Kurumu, bu hafta başında enflasyonun Ağustos ayında yıllık yüzde 9,05 seviyesinde seyrettiğini açıklamıştı. Ülkenin Merkez Bankası​, zaten yüksek olan faiz oranını bir sonraki toplantısında daha da artırma olasılığını saklı tuttu. Açıklamada "Orta vadeli ufukta enflasyon​ risklerinin dengesi önemli ölçüde yukarı yönlüdür." denildi.

Finansal kuruluş, "enflasyonla mücadele sürecini yeniden başlatmak, enflasyon​ beklentilerini düşürmek ve enflasyonun 2025'te hedefe dönmesini sağlamak için" para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekli olduğuna inanıyor.

EKONOMİK BÜYÜME​ YAVAŞLADI

Merkez bankası​, 2024'ün ikinci çeyreğine ait GSYİH verilerinin yanı sıra Temmuz-Ağustos aylarındaki yüksek frekanslı göstergelerin Rus ekonomisinin büyümesinin yavaşladığını gösterdiğini söyledi. Yavaşlamanın, arz yönlü kısıtlamaların artması ve dış talebin zayıflamasından kaynaklandığına inanıyor.

Son aylarda ücret artışları yavaşlasa da yüksek kalmaya devam ediyor ve hala işgücü verimliliği artışını geride bıraktı.

Rusya merkez bankası​ geçtiğimiz yıl boyunca faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmıştı. Ekonominin "aşırı ısınmasını" durdurmak ve "durgun enflasyon​" riskini savuşturmak için referans kredi faiz oranının artırılmasının gerekli olduğunu söyledi.