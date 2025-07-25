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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Rusya Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürdü

Rusya Merkez Bankası, enflasyonla mücadeleye devam ediyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre politika faizi 200 baz puan düşürülerek yüzde 18'e indirildi.

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Rusya Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürdü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 15:22

, politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 18'e indirdi. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonist baskının son dönemde beklenenden daha hızlı bir şekilde azaldığı belirtildi. İç talepteki büyümenin de yavaşladığına dikkati çekilen açıklamada, Rus ekonomisinin dengeli bir büyüme sürecine girmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamada, sıkı para politikasının, hedefine 2026 yılında ulaşılana kadar sürdürüleceğinin altı çizildi.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürdü

Politika faizine ilişkin gelecek kararların, enflasyon oranı ve enflasyon beklentileri doğrultusunda alınacağına işaret edilen açıklamada, " Merkez Bankası, politika oranını yüzde 18'e düşürme kararı almıştır." bilgisi verildi. Açıklamada, enflasyon oranının, mevcut doğrultusunda gelecek yıl yüzde 4'e düşeceği ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürdü

ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYOR

Rusya Merkez Bankası, 'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti. Banka, son olarak 6 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den yüzde 20'ye indirmişti.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürdü

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 9,5 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

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ETİKETLER
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#faiz indirimi
#rusya-ukrayna savaşı
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#rusya merkez bankası
#Rusya
#Enflasyon
# Ekonomi
#Ekonomi
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