Rusya’da iflas dalgası büyüyor: Sayı 2 milyonu geçti

Rusya’da bireysel iflas başvuruları son yıllarda hız kazanırken, 2025 verileriyle birlikte mahkeme ve mahkeme dışı yollarla iflas edenlerin toplam sayısı 2,2 milyonun üzerine çıktı.
Rusya’da bireysel iflas başvurularındaki hızlı artış, 2025 yılı itibarıyla dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Mahkeme yoluyla ya da mahkeme dışı mekanizmalarla iflas eden vatandaşların toplam sayısı 2 milyon barajını aştı.
2025 sonuçlarına göre, mahkeme kararıyla iflas eden Rusya vatandaşlarının sayısı yaklaşık 568 bin olarak kayda geçti. Mahkeme dışı iflas statüsü alanların sayısı ise 61,3 bin oldu. Veriler, Rusya’nın önde gelen ekonomi yayınlarından RBK (RosBusinessConsulting) tarafından, Birleşik Federal Sicil (Fedresurs) kayıtlarına dayandırılarak paylaşıldı.
Yargı yoluyla bireysel iflas kurumu Rusya’da 2015 yılında, mahkeme dışı iflas mekanizması ise 2020 yılında yürürlüğe girmişti. Bu tarihlerden 2025’e kadar geçen sürede, mali açıdan çıkmaza giren ve iflas sürecine giren vatandaşların toplam sayısı 2,22 milyon kişiye ulaştı.
Rakamlar, bireysel borçluluk sorununun artık istisnai bir durum olmaktan çıktığını ve geniş bir toplumsal kesimi etkilediğini gösteriyor.
2025 yılında, mal varlığının satışıyla sonuçlanan yargı yoluyla iflasların sayısı, 2024’e kıyasla yüzde 31,5 arttı. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, bu süreçlerin büyük bölümünün borçluların kendi girişimiyle başlatılması. Verilere göre, iflas prosedürlerini bizzat başlatanların oranı yüzde 97,3 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı.
Gazetemru’da yer alan bilgilere göre, 2025 yılında Çok Amaçlı Merkezler (MFC) üzerinden başlatılan mahkeme dışı iflas süreci sayısı 68,3 bin oldu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 22,9’luk bir artış anlamına geliyor.
Aynı dönemde tamamlanan mahkeme dışı iflas prosedürlerinin sayısındaki artış ise çok daha çarpıcı: Yüzde 70,4.
Geçtiğimiz yıl iflas statüsüne erişim koşullarında önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, Özel Askeri Operasyon (SVO) katılımcılarına, iflas sürecini basitleştirilmiş usulle tamamlama imkânı tanındı.
Ayrıca emekliler ile çocuk yardımı alan vatandaşlar için de yeni bir kapı açıldı. Bu gruplar, haklarında yürütülen icra takibi kapatılmamış olsa bile, sürecin bir yıldan uzun sürmesi halinde mahkeme dışı iflas başvurusunda bulunabilir hale geldi.