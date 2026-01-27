Rusya’da iflas dalgası büyüyor: Sayı 2 milyonu geçti

2025 sonuçlarına göre, mahkeme kararıyla iflas eden Rusya vatandaşlarının sayısı yaklaşık 568 bin olarak kayda geçti. Mahkeme dışı iflas statüsü alanların sayısı ise 61,3 bin oldu. Veriler, Rusya’nın önde gelen ekonomi yayınlarından RBK (RosBusinessConsulting) tarafından, Birleşik Federal Sicil (Fedresurs) kayıtlarına dayandırılarak paylaşıldı.

10 YILDA 2,22 MİLYON KİŞİ İFLAS ETTİ

Yargı yoluyla bireysel iflas kurumu Rusya’da 2015 yılında, mahkeme dışı iflas mekanizması ise 2020 yılında yürürlüğe girmişti. Bu tarihlerden 2025’e kadar geçen sürede, mali açıdan çıkmaza giren ve iflas sürecine giren vatandaşların toplam sayısı 2,22 milyon kişiye ulaştı.