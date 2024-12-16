Rusya’da ‘makul’ döviz kuru senaryosu: Dolar 110 ruble

16 Aralık 2024 11:06 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:07

Rus iş insanı Vladimir Potanin, dolar/ruble kuru için 100-110 aralığının ekonomik açıdan “makul” olduğunu belirtti. ABD yaptırımları sonrası değer kaybı yaşayan rubledeki dalgalanma, Merkez Bankası’nı faiz artırmaya zorluyor.

Rusya ekonomisi, ABD’nin geniş kapsamlı yaptırımlarının etkisiyle rublede yaşanan dalgalanmalara karşı yeni stratejiler geliştiriyor. Rusya’nın en zengin iş insanlarından biri olan Vladimir Potanin, dolar/ruble kuru için ekonomik açıdan “makul” gördüğü seviyeyi açıkladı.

Potanin, cumartesi günü yaptığı açıklamada, doların 100 ila 110 ruble aralığında işlem görmesinin ülkenin ekonomik dengeleri açısından uygun olduğunu belirtti. Rus televizyon kanalı RBC’ye konuşan Potanin, “Bu aralık, devletin bütçe çıkarları ile ihracatçıların çıkarları arasında bir tür denge sağlıyor. Aynı zamanda ülkemizin ekonomik istikrarını sürdürebilmesi için yeterli bir seviye” ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİ VE MERKEZ BANKASI’NIN ROLÜ

ABD, 21 Kasım itibarıyla 50 Rus bankasına yönelik yaptırımlarını genişletmişti. Bu gelişme, rublenin Mart 2022’den bu yana en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Döviz piyasalarında ruble, cumartesi günü dolar başına 103,43 olarak kaydedildi. Ancak, yaptırımların etkisiyle oluşan değer kaybı, Rusya Merkez Bankası’nın mevcut politika faizini daha da artırması yönünde baskı oluşturuyor.

Merkez Bankası, şu an yüzde 21 olan politika faiz oranını rubledeki değer kaybını kontrol altına almak için yükseltmişti. Ancak bu önlem, enflasyonu kontrol etmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek arasında denge kurmayı zorlaştırıyor.

RUS İHRACATÇILARININ DENGELİ KUR TALEBİ

Potanin’in açıklamaları, özellikle enerji ve hammadde ihracatçılarını yakından ilgilendiriyor. Ruble kurunun düşük seviyelerde seyretmesi, ihracatçıların gelirlerini artırırken, halkın alım gücünü düşürüyor. Potanin, “Kur seviyesi yalnızca finansal istikrar için değil, aynı zamanda ihracat sektörünün rekabetçiliği için de önemli bir unsur” dedi.

EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE

Rusya’da ekonomistler, yaptırımlara rağmen sürdürülebilir bir döviz politikası için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Potanin’in “makul” olarak tanımladığı 100-110 ruble aralığı, döviz piyasalarına istikrar getirebilecek bir çözüm olarak görülse de, bu seviyelerin korunması için Merkez Bankası’nın aktif müdahaleleri devam edecek gibi görünüyor.

Rus rublesinin gelecekteki seyrini belirleyecek faktörler arasında küresel enerji fiyatları, yaptırımların kapsamı ve Rus hükümetinin mali politikaları yer alıyor. Potanin’in çağrısı, yalnızca ekonomi çevrelerinde değil, aynı zamanda hükümet düzeyinde de dikkatle değerlendiriliyor.