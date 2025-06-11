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 | Bengü Sarıkuş

Rusya'daki limanların kargo hacmi yüzde 4,9 azaldı

Rusya'daki limanlarda kargo hacmi yılın ilk beş ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 azalarak 355,3 milyon tona geriledi.

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Rusya'daki limanların kargo hacmi yüzde 4,9 azaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 15:57

Rusya merkezli Ticari Limanlar Birliğinden yapılan açıklamada, ülkedeki limanlarda bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleşen kargo işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, yılın ilk beş ayında limanlarda işlem yapılan kuru yük miktarı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 170,6 milyon tona, dökme yük miktarı da yüzde 3,9 azalarak 184,7 milyon tona düştü.

Rusya'daki limanların kargo hacmi yüzde 4,9 azaldı

Söz konusu dönemde, Rus limanlarının toplam kargo hacmi yüzde 4,9 azalarak 355,3 milyon tona geriledi. Rusya, yaptırımlar nedeniyle boru hatlarıyla gerçekleştirdiği enerji ihracatında deniz taşımacılığını daha fazla kullanmaya başlamıştı.

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