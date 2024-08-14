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Rusya'dan benzin fiyatlarını etkileyecek hamle! Yıl sonuna kadar uzattı

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ağustos 2024 13:06 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 13:08
Rusya&#039;dan benzin fiyatlarını etkileyecek hamle! Yıl sonuna kadar uzattı

Moskova petrol fiyatlarını etkileyecek kararını açıkladı. Buna göre Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 2024 yıl sonuna kadar uzatacak.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından olan Rusya, benzin fiyatlarını etkileyecek kararını açıkladı. Ülke, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattı.

AMAÇ İÇ PİYASAYI KORUMAK

Ülkeden yapılan yazılı açıklamada alınan karar için iç piyasadaki benzin talebinde mevsimsel artış yaşandığı ifade edildi.

Bazı rafinerilerde de planlanan bakım çalışmalarının yapıldığı bildirilen açıklamada, bu nedenle iç piyasadaki dengeyi korumak adına benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Aralık'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

BENZİN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ YAŞANDI

Açıklamanın devamında yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar kapsamında yapılan benzin ihracatının kısıtlamalardan muaf tutulduğu söylendi. 

Rusya petrol  rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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