Rusya’dan dikkat çeken altın hamlesi geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya Maliye Bakanlığı, petrol gelirlerindeki artışın ardından iç piyasada döviz ve altın alımlarına yeniden başlanacağını duyurdu.
Rusya, iç piyasada döviz ve altın alımlarına geri dönüyor. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haziran 2025’te durdurulan alımların bütçe kuralları çerçevesinde yeniden başlatılacağı bildirildi.
Bakanlığın yazılı açıklamasına göre döviz ve altın alımları, 8 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Söz konusu adım, özellikle petrol gelirlerinde yaşanan artışın ardından geldi.
Analistler de kararın arkasında, son dönemde yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte Rusya’nın bütçe gelirlerinde oluşan rahatlamanın bulunduğunu belirtiyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, 28 Şubat’taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatıldığını duyurmasıyla küresel petrol fiyatları hızla yükselmişti.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artış sayesinde bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble, yani yaklaşık 2,7 milyar dolar ilave kaynak girdiğini söylemişti.