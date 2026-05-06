Rusya’dan dikkat çeken altın hamlesi geldi

PETROL GELİRLERİ BÜTÇEYİ RAHATLATTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, 28 Şubat’taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatıldığını duyurmasıyla küresel petrol fiyatları hızla yükselmişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artış sayesinde bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble, yani yaklaşık 2,7 milyar dolar ilave kaynak girdiğini söylemişti.