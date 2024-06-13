Rusya’dan dolar ve euro hamlesi geldi

13 Haziran 2024 13:01 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:01

ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları almasının ardından benzer bir hamle Rusya'dan da geldi. Moskova Borsa'sından yapılan açıklamada dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı ifade edildi.

13 HAZİRAN SON

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle borsanın işleyişinde değişiklikler yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı kaydedildi. Açıklamada, Moskova Borsası'nın, piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

RUSYA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Rusya Merkez Bankasından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, dolar ve euro kurunun belirlenmesi için banka raporlarının ve dijital platformlardan gelen bilgilerin kullanılacağı bildirildi. ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı bugün yaptırım listesine almıştı.

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.