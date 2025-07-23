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 | Bengü Sarıkuş

Rusya’dan ekonomik hamle: Dijital ruble için tarih verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rublenin, 1 Eylül 2026'dan itibaren kitlesel kullanıma sunulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Bu tarihten itibaren Rus vatandaşlarına dijital ruble kullanma seçeneği verilecek.

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Rusya’dan ekonomik hamle: Dijital ruble için tarih verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:25

Devlet Başkanı Vladimir 'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı. Buna göre, ülkedeki büyük bankalar ve yıllık 120 milyon ruble (yaklaşık 1,5 milyon dolar) üzerinde gelire sahip perakende satış noktaları, 1 Eylül 2026'dan itibaren vatandaşlara dijital ruble kullanma seçeneği sunacak.

Rusya’dan ekonomik hamle: Dijital ruble için tarih verildi

Yaptırımlar nedeniyle bankacılık sektöründe güçlükler yaşayan Rusya, bu konuda alanındaki yeni teknolojilerden faydalanarak uluslararası ödeme sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

Rusya’dan ekonomik hamle: Dijital ruble için tarih verildi

Rusya Merkez Bankası, dijital rubleye yönelik deneme sürecini 15 Ağustos 2023'te başlatmıştı.

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ETİKETLER
#putin
#yatırımlar
#Rusya
#Teknoloji
#Finans
#Dijital Ruble
#Ekonomi
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