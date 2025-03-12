Rusya'dan kripto para hamlesi!

Rusya Merkez Bankası, hükümete sunduğu yeni düzenleme önerisinde, kripto para işlemlerinin yalnızca belirli yatırımcılar tarafından yapılmasını önerdi. Merkez Bankası, yalnızca "nitelikli yatırımcı" olarak kabul edilen kişilerin ve şirketlerin bu piyasada faaliyet göstermesine izin verilmesini istiyor.

ÜÇ YILLIK DENEME SÜRECİ BAŞLATILACAK

Yeni düzenleme kapsamında, kripto para piyasasında üç yıl sürecek bir deneme sürecinin uygulanması planlanıyor. Bu süreç boyunca, yalnızca belirlenen yatırımcılar kripto para alım satımı yapabilecek. Yetkililer, bu sürenin sonunda piyasanın güvenliği ve etkileri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmayı hedefliyor.



NİTELİKLİ YATIRIMCILAR İÇİN ŞARTLAR BELİRLENDİ

Kripto para işlemleri yapabilecek yatırımcılar için belirlenen kriterler oldukça yüksek. Buna göre, bireysel yatırımcıların menkul kıymet ve mevduat cinsinden varlıklarının en az 100 milyon ruble (yaklaşık 1,1 milyon dolar) olması gerekiyor. Bunun yanı sıra, belirli kurumsal yatırımcıların da bu deneme sürecine dahil edilmesi planlanıyor.

KRİPTO PARALAR ÖDEME ARACI OLARAK GÖRÜLMÜYOR

Merkez Bankası, kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasına sıcak bakmadığını yineledi. Yeni öneriye göre, deneme sürecinin dışında kalan bireylerin kripto para ile ödeme yapması yasaklanacak. Yetkililer, bu adımın finansal istikrarı koruma amacı taşıdığını belirtiyor.



PUTİN'İN KARARNAMESİYLE DENEYSEL KULLANIM BAŞLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos 2024’te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getirmişti.