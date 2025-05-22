Rüzgar tersine döndü! Bitcoin fiyatları tarihi zirveyi gördü!

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son bir ayda yüzde 24 değer kazanarak dün itibarıyla 109 bin 487 dolara kadar yükseldi. Perşembe günü 111 bin 430 doları test eden Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine bir adım daha yaklaştı.

BITCOIN’DEN SON BİR AYDA YÜZDE 24’LÜK ARTIŞ

Bitcoin, dün gün içinde yüzde 4,5’lik değer kazancıyla 109 bin 487 dolara kadar yükseldi. Kripto para birimi, perşembe günü ise 111 bin 430 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Böylelikle Bitcoin’in son bir aylık dolar bazında kazancı yüzde 24’e ulaştı.

Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizliklerin azalmasıyla birlikte kripto paralara olan ilginin artabileceğini ve piyasalarda yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtiyor.

RİSKLİ VARLIKLARA TALEP ARTTI

Uzmanlara göre, ticaret savaşlarına dair endişelerin hafiflemesi ve merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri, yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirdi. Bu gelişmeler, kripto paralara olan talebi ciddi ölçüde artırırken, piyasada pozitif bir hava yarattı.