Rüzgar tersine dönecek! İslam Memiş milyonları uyardı: 2026'ya kadar uzak durun!

21 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:48

Küresel piyasalarda FED kararları ve jeopolitik riskler gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bazı analistler ise 3.Dünya Savaşı’nın kapıda olduğunu dile getiriyor.

Yurt içinde ise değerli TL politikasıyla enflasyonla mücadele devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, devalüasyon olabileceğini ifade ederek ekonomide gerçekleşebilecek uygulamaları tek tek açıkladı.

TÜRKİYE PAHALI

Memiş, TV100’deki Devalüasyon nedir? Başlıklı yazısında Devalüasyon, hükümet tarafından ülkenin para değerinin diğer ülke para birimleri karşısında düşürülmesi” tanımını yaparak şunları kaydetti:

Ülkemiz diğer ülkelere kıyasla oldukça pahalı. Özellikle gıda.

Gıda ihracatçısı bir ülke olmamıza rağmen gıda fiyatlarındaki fiyat yüksekliği dikkat çekmeye devam ediliyor.

Temel ihtiyaç olduğundan en büyük sorunlardan biri olduğu için bu örneği verdim.

DÖVİZ AÇIĞI OLUŞABİLİR

Memiş, bu şekilde devam edilmesi halinde ithalatın artacağını üretmek yerine ithal etmenin daha mantıklı gelebileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

Bugünkü şartlarda ülkede üretmek yerine ithal etmek daha mantıklı görünüyor. Bu durum da içerde dövizi azaltır, döviz açığını ve ihtiyacını artırır, yüksek faizle dışardan döviz getirttirir gibi bir döngü oluşur. Bugün döviz rezervleri arttığı ve sıcak para geldiği için sorun yok sanıyoruz.

50 milyar dolar civarında gelen parayı şahsen alkışlamam. Çünkü bir tuşla geri gidebilecek bir paradan bahsediyoruz.

Sınırsız bir paradan bahsetmiyoruz. Her şeyin olduğu gibi onun da bir sınırı var.

Diğer yandan 3.Dünya Savaşı’nın konuşulduğu bir dönemde başkanın parası bana yine güven vermez. Para Piyasaları Uzman işlerin istenildiği gibi olmaması halinde "Faizler tekrar artırılır sıcak para akışı devam eder. Faiz artırmak mantıklı mı” diye tekrar sorgulanır. Ekonomi tamamen kontak kapatabilir. Ya Türk Lirası değersizleştirilir ya da devalüasyon yapılır” ifadelerini kullandı.

2026’YA KADAR UZAK DURUN

Memiş, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini de açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

- Faiz indirimleri

- Servet Vergileri

Yıl sonuna kadar bunlar sürpriz değil.

Önemli olan soru şu:

Devalüasyon olur mu?

Bugünkü şartlarda bana uzak bir ihtimal gelmiyor.

2026’ya kadar döviz ve altın borçlanmamak iyi bir karar olur."