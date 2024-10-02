S&P'den İsrail'e kritik uyarı: Kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan (S&P) son dakika İsrail kararı geldi. Uzun vadeli kredi notunu "A+"dan "A"ya, görünümü ise negatife düşürdü.
Gazze'deki savaşı tüm bölgeye yaymaya çalışan İsrail, Lübnan'a gece gündüz bomba yağdırırken, İsrail'de de sıcak anlar yaşandı. ABD'nin uyarılarının ardından İran'dan Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'e füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda atılan füzelerin yarısından çoğu İsrail'e düştü, özellikle Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgelerde hasara yol açtı. Saldırı sonrası ekonomide İsrail ile ilgili bir son dakika geldi.
S&P İSRAİL'İN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ
Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, İsrail'in uzun vadeli kredi notunu "A+"dan "A"ya, görünümü ise negatife düşürdü.
GEREKÇE: GÜVENLİK VE SAVUNMA KONUSUNDAKİ RİSKLER
Son dakika haberine göre, kredi notunun negatife düşürülmesinin nedeni güvenlik ve savunma konusundaki riskler.