SON DAKİKA!
Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

12.04.2026
11:01
12.04.2026
1
Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

Antalya'nın Akseki ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında "göbek" olarak bilinen kuzugöbeği mantarı sezonu başladı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen ve nadir bulunmasıyla dikkat çeken kuzugöbeği, bölge halkı için önemli bir gelir kapısı olmayı sürdürüyor. Taze kuzugöbeğinin kilogramı ise bin 500 liradan alıcı buluyor.

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

Akseki'de her yıl nisan ayının ilk haftalarında başlayan kuzugöbeği sezonu, bu yıl da bahar yağmurlarının etkisiyle erken açıldı. Yağışların devam etmesi halinde hasadın mayıs ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor. İlçede özellikle sedir ve ladin ağaçlarının bulunduğu nemli ve yüksek rakımlı bölgelerde yetişen kuzugöbeği, diğer mantar türlerine göre daha değerli olmasıyla öne çıkıyor.

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

HERKES MANTAR İÇİN DAĞLARDA 

Sezonun başlamasıyla birlikte Aksekililer sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutuyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden herkesin katıldığı kuzugöbeği mesaisi, adeta ilçede hayatı durma noktasına getiriyor. Toplayıcılar, gün boyu dağ taş gezerek mantar ararken, bir kişinin günlük ortalama 1 ila 5 kilogram arasında ürün bulabildiği belirtiliyor.

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

'İLK ÇIKTIĞINDA KİLOSU 4 BİN LİRAYDI' 

52 yaşındaki Fatma Kara, yaklaşık 40 yıldır kuzugöbeği topladığını belirterek sezonun heyecanını şu sözlerle anlattı:
"Bu mantarın zamanı gelince sabah erkenden eşim ve çocuklarımla birlikte dağlara çıkarız. Karış karış gezeriz. Bazen 1 kilo, bazen 5-6 kilo bulduğumuz olur. İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı, şimdi bin 500 liraya düştü".

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

RAKIM BİN 800 

Toros Dağları'nın bin ila bin 800 rakımları arasında yetişen kuzugöbeğinin daha etli ve lezzetli olduğunu ifade eden Kara, sahil kesimlerinde yetişen mantarlarla arasında ciddi tat farkı bulunduğunu söyledi.

 

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

Dağlarda her gün kuzugöbeği mantarı toplamaya giden Mehmet Kara ise Toros Dağları'nda nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarının çıkmaya başladığını belirterek, "Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği arıyoruz" dedi.


 

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

Akseki kuzugöbeğinin bu özelliği nedeniyle daha çok tercih edildiği ve yüksek fiyatlardan alıcı bulduğu vurgulanıyor.

Toplanan kuzugöbeklerinin bir kısmı satılarak gelir elde edilirken, bir kısmı ise kurutularak kış ayları için saklanıyor. Yöre halkı, kurutulan mantarı özellikle etli yemeklerde ve nohutla birlikte tüketerek sofralarını zenginleştiriyor.

 

Kuzugöbeği

Kuzugöbeği toplamanın kendileri için adeta bir alışkanlık haline geldiğini söyleyen Kara, "Evde otursak aklımız hep dağda kalır. Elin de belin de ağrısa hep dağlara çıkmak istersin. Bir tane bile bulsak çocuklar gibi seviniriz. Bazen bulamayınca üzülürüz ama yine de vazgeçemeyiz. Bu iş biraz hastalık gibi" dedi.

 

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

Akseki'de kısa süren ancak yoğun geçen kuzugöbeği sezonu, bölge halkı için hem ekonomik hem de kültürel bir değer olmayı sürdürüyor.

Bölgede kuzugöbeği mantarı sezonu, genellikle nisan ayı ortasında başlar ve mayıs ayı sonlarına kadar devam eder. Bahar yağmurları ve sedir/ladin ağaç dipleri (özellikle 8-12 derece toprak sıcaklığı) en verimli dönemleri belirler. 

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR!

Toroslar'da bu değerli mantar, bahar aylarında yoğun olarak toplanır. 

Doğada yalancı kuzugöbeği denilen zehirli türleri de bulunduğundan, toplama ve tüketim aşamasında dikkatli olmak gerekir. 

 

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

Bu mantarın Latince adı 'Morchella esculenta'dır. Genellikle ilkbahar aylarında, özellikle yağışlı dönemlerden sonra ormanlık alanlarda, ağaç diplerinde ve yanmış bölgelerde bulunur.
Kuzugöbeği mantarının dünyada yaklaşık 40 çeşidi bulunmakta. Türkiye'de ise 10 ila 15 türü doğal olarak yetişmektedir.
 

 

Sabahtan akşama kadar onu arıyorlar... Kod adı: Bin 800! 'İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı'

Toroslardan başlayarak Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu ormanlarından toplanır. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yaygın olarak tanınan, tüketilen ve pazarlarda satılan ve nadir bulunan bir mantar türüdür.
 

