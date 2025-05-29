Sabancı Holding'den dev zarar! 1 dolara devretti

Sabancı Holding, Hollanda’daki iştirak şirketi DxBV, yüzde 69,84 oranındaki Radiflow paylarını sadece 1 dolara devretti. Devir, mevcut diğer ortakla yapılan bir satış sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşti. Şirketin toplam zararı ise dudak uçuklattı.

Türkiye'nin dev şirketlerinden Sabancı Holding, 1 dolarlık temsili satışla gündeme geldi. Sabancı Holding'in Hollanda'daki ortaklığı Dx Technology Services and Investment, siber güvenlik şirketi Radiflow'un sermayesine iştirak etmişti. Ancak Radiflow şirketinin faaliyetleri beklenen kazancı getirmediği için Sabancı Holding satış kararı aldı.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin stratejik öncelikleri doğrultusunda, ana işlerin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yönelik yatırım odağının güçlendirilmesi amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi.

1 DOLARA HAKLARINI DEVRETTİ

Açıklamada, "Şirketimizin Hollanda'da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği Radiflow Ltd.'nin faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması ve anılan firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkileri önlemek amacıyla; Şirketimiz açısından ilişkili taraf teşkil etmeyen söz konusu şirketteki mevcut diğer ortak ile akdedilen pay satış sözleşmesi çerçevesinde, Radiflow Ltd. sermayesinin yüzde 69,84'ünü temsil eden payların 1 USD bedelle ilgili mevcut ortağa devredilmesine ve anlaşma kapsamında DxBV tarafından, anılan şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve/veya sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla ilgili şirkete sağlanmış bulunan yaklaşık 2,9 milyon USD tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada, söz konusu işlem dolayısıyla oluşacak zararın geçmiş dönemde ayrılan karşılık nedeniyle finansal tablolara önemli ölçüde etki etmeyeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

ŞİRKETİN TOPLAM ZARARI 5 MİLYON DOLAR

Açıklamaya göre, zarar tutarı yaklaşık 5 milyon USD olarak gerçekleşecek.