Sabiha Gökçen Avrupa’nın zirvesinde! 2025 yılı hava trafik verileri açıklandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2023’ün ilk iki ayında Avrupa’nın zirvesine doğru hızla tırmandı. Yolcu sayısında yüzde 8,7’lik artışla, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci havalimanı olmayı başardı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2023 yılının ocak ve şubat aylarında Avrupa’daki havalimanları arasında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Havalimanı, yolcu sayısındaki yüzde 8,7 oranındaki büyüme ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci havalimanı olarak öne çıktı.

2025 YILI HAVA TRAFİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI), 2025 yılı Şubat ayı hava trafik raporunu yayımladı. Rapora göre, Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında önemli bir başarı elde etti.

40 milyon üstü yolcu kategorisinde yer alan ‘Major Havalimanları’ arasında, Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yüzde 8,7 büyüme oranı ile yolcu sayısını artıran ikinci havalimanı olmayı başardı.



Bu etkileyici büyüme oranı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirdi. Yolcu sayısına göre ise, söz konusu yılın Şubat ayında ve Ocak-Şubat döneminde Avrupa havalimanları arasında 8’inci en yoğun havalimanı olarak dikkat çekti.