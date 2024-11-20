Sabiha Gökçen CEO'su Alp Er Tunga Ersoy istifa etti

20 Kasım 2024 16:50 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:55

Haziran ayında Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su görevine gelen Alp Er Tunga Ersoy, istifa etti.

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İstanbul​ Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) CEO’su koltuğuna 24 Haziran 2024'te atanan Alp Er Tunga görevinden ayrıldı.

ALP ER TUNGA ERSOY GÖREVİNİ BIRAKTI

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na (İSG) Alp Er Tunga Ersoy 24 Haziran 2024'te yeni Üst Yönetici (CEO) olarak atanmıştı.

Haziran ayında Sabiha Gökçen Havalimanı CEO​'su görevini devralan Alp Er Tunga Ersoy bugün, görevini bıraktı. Gelişmeyi, İYİ Parti'nin eski İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından açıkladı.

ÇALIŞANLARA MEKTUP GÖNDERDİ

Alp Er Tunga Ersoy çalışanlara gönderdiği bu mesajla ayrıldığını duyurdu:

“Merhaba Arkadaşlar, Yaklaşık 6 ay önce başladığım görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Heyecanla başladığım bu görevde maalesef beklemediğim hayal kırıklıkları yaşadım. Şirkettekiler bir araya gelsin, iletişim artsın ve daha fazlasını yapalım isterken, bunu değiştirmenin çok kolay olmadığını, ağırlıklı ellerinizin kollarınızın bağlandığını gördüm.

Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir ama aynı iş yerindeyseniz birbirinize saygı duymanız gerekir. Umarım o saygıyı 1 gün tam olarak yakalarsınız.

Türkiye’nin en önemli havalimanında çalışıyorsunuz. Bunun değerini bilip, gururunu yaşayın.

Havacılık dünyası ufaktır, bir gün yollar gene kesişebilir… Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.”