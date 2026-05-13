Sabiha Gökçen Havalimanı mart ayında yolcu sayısını artırdı

ISG'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 2026 yılı mart ayı ve ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporu yayımlandı.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, mart ayında yolcu sayısını yüzde 7,2 yükseltti.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, mart ayında yolcu sayısını yüzde 7,2 artırarak Avrupa'daki hızlı büyüyen havalimanları arasında zirveye yerleşti.
ISG, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yayımlanan rapora göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'daki hızlı büyüyen havalimanları kategorisinde zirveye çıktı.
Havalimanı, ilk çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 12,4 artış gösterdi.
ISG, büyük ölçekli havalimanları kategorisinde Avrupa'nın yüksek büyüme oranı kaydeden limanları arasında bulunuyor.
Avrupa genelinde hava trafiği, bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında büyüdü.
ISG, "Noktadan noktaya" taşımacılık modeline odaklanan "Şehir Havalimanı" kimliğiyle öne çıkıyor.
ISG'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 2026 yılı mart ayı ve ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporu yayımlandı.

Buna göre, Avrupa genelinde hava trafiği, bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında büyüdü ve ISG Uluslararası Havalimanı, bu büyümenin öncüleri arasında yer aldı. ISG, geçen yıla kıyasla ilk çeyrekte yüzde 12,4 artışla Avrupa'daki hızlı büyüyen havalimanları kategorisinde zirveye çıktı.

İVMESİNİ MART AYINDA KORUDU

Bu yılın ilk çeyreğinde istikrarlı yükselişini sürdüren havalimanı, özellikle büyük ölçekli havalimanları kategorisinde hızlı büyüyen merkezlerden biri olarak dikkati çekiyor. Yılın ilk iki ayında kaydedilen çift haneli büyüme oranlarının ardından ISG, mart ayında da bu ivmesini korudu.

Avrupa Birliği (AB) dışı pazarda yüksek yolcu trafiği artışında Kuzey Makedonya, Moldova, Bosna Hersek ve Özbekistan ile öne çıkan Türkiye, İstanbul'daki havacılık merkezleriyle Avrupa'nın büyük havalimanları "Majors" kategorisinde Mart 2025 verilerine kıyasla yolcu trafiğinde dinamik büyüme kaydeden başlıca havalimanları arasında yer aldı.

Avrupa havalimanları genelinde Majors grubu içerisinde İstanbul'da bulunan havacılık merkezlerini Avrupa'nın diğer önemli merkezleri Londra LHR (yüzde 46,9), Barselona BCN (yüzde 5,4) ve Madrid MAD (yüzde 4,2) oranında trafik artışlarıyla takip etti.

AVRUPA'NIN YÜKSEK BÜYÜME ORANI KAYDEDEN LİMANI

Rapordaki 2026 yılı güncel verilerine göre, ISG, yıllık 40 milyon üzeri yolcu kapasitesine sahip "Majör Havalimanları" kategorisinde Avrupa'nın yüksek büyüme oranı kaydeden limanları arasında bulunuyor. ISG, özellikle tek bir terminal çatısı altında yoğun trafiği yönetebilme kabiliyeti, ölçek ekonomisi ve kapasite optimizasyonu açısından öne çıkıyor.

Geçen yılı 48,4 milyon yolcuyla rekor seviyede tamamlayan ISG, 2026 yılına güçlü bir giriş yaparak genişleyen uluslararası destinasyon ağı, ikinci pistin tam kapasiteyle operasyona dahil olması ve stratejik dijitalleşme yatırımlarıyla dikkati çekiyor. "Noktadan noktaya" taşımacılık modeline odaklanan "Şehir Havalimanı" kimliği, kısa terminal içi yürüme mesafeleri ve hızlı operasyonel süreçleriyle yolcu deneyimini üst seviyeye taşıyor.

