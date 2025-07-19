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 | İrem Çınar

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi rekor

Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük uçuş ve yolcu sayısında tarihi bir rekora imza attı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi rekor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 14:51

Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, dün havalimanında toplam 832 uçuşun gerçekleştirildiği, 148 bin 59 yolcunun ağırlandığı belirtildi. Bu rakamların havalimanı tarihindeki en yüksek günlük ve sayısı olarak kayıtlara geçtiği aktarılan açıklamada, HEAŞ'ın, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları ve paydaşları tebrik ettiği kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanının 06R-24L numaralı 2. pistinde, dün elektrik altyapı çalışmalarına başlanması nedeniyle operasyonlar 27 Temmuz'a kadar tek pistten sürdürülecek.

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ETİKETLER
#yolcu
#uçuş
#sabiha gökçen havalimanı
#Pist Çatlaması
#Heaş
#Elektrik Altyapı
#Ekonomi
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