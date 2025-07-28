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 | Bengü Sarıkuş

Sabiha Gökçen, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekor birden kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, dün 157 bin 630 yolcuya hizmet vererek, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekora birden imza attı.

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Sabiha Gökçen, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekor birden kırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 13:09

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamaya göre, ISG'de dün başta dış hatlar yolcu ve uçuş rakamları olmak üzere önemli artışlar yaşandı ve 7 ayrı kategoride birden rekor kırıldı.

Sabiha Gökçen, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekor birden kırdı

Havalimanının bu en yoğun gününde 157 bin 630 misafire hizmet verilirken, toplam yolcu ve uçuş sayısıyla birlikte dış hat gelen ve giden yolcu, gelen uçuş sayısı, dış hat toplam uçuş ve yolcu sayısında da rekor yaşandı.

Sabiha Gökçen, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekor birden kırdı

Yurt dışı uçuş verilerinde en son 20 Temmuz'da ulaşılan rekorlar dün yenilendi. Buna göre, dış hatlar gelen 43 bin 864'ten 44 bin 446'ya, uçuş sayısı da 234'ten 237'ye yükseldi. Dış hatlar giden yolcu sayısı da 41 bin 969'dan 43 bin 499'a çıktı. Böylece, 20 Temmuz'da 85 bin 833 olan dış hatlardaki toplam günlük yolcu sayısı 87 bin 945'e ulaştı. Dış hatlar toplam uçuş sayısı da 475 olarak kayıtlara geçti.

Sabiha Gökçen, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekor birden kırdı

34 MİLYON AVRO YATIRIM

ISG'de, geçen yıl yaklaşık 34 milyon avro yatırımla hayata geçirilen "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi"nin olumlu etkileri sayesinde yolcular konforlu ve rahat bir seyahat deneyimi yaşıyor.

Sabiha Gökçen, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekor birden kırdı

Terminalde mevcut yolcu trafiğini aksatmadan gerçekleştirilen bir dizi yenileme çalışması sonucunda, güvenlik ve pasaport süreçlerinde yapılan teknolojik ve operasyonel iyileştirmelerle yolculara daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunan Sabiha Gökçen Havalimanı, sürekli iyileşen hizmet kalitesiyle yolcu memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Sabiha Gökçen, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekor birden kırdı

Ulaşım kolaylıkları ve merkezi noktalara yakınlığıyla öne çıkan ISG, İstanbul ve çevresini 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 destinasyona bağlıyor.

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#istanbul sabiha gökçen havalimanı
#yolcu sayısı
#Rekorlar
#Uçuş Sayısı
#Dış Hatlar
#Yüksek Trafik
#Ekonomi
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