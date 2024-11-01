Sadakat kartında para biriktirenlere şok! Harcamayanın parası silinecek

01 Kasım 2024 16:07 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:33

Sadakat kartlarında biriken puanlar için geri sayım başladı. Özellikle marketlerin ve birçok perakende işletmesinin müşteri kaybetmemek için verdiği sadakat kartı, indirim ve puan sistemiyle kullanıyor. Ancak Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarındaki puanların 31 Aralık tarihinde bir kısmının kullanıma kapatılacağını duyurdu.

Marketler ve birçok perakende işletmesi, müşteri kaybı yaşamamak ve yeni müşteri kazanmak için "sadakat kartı" sistemine yöneliyor. İndirim ve puan biriktirme sağlayan bu kartlarla çeşitli teşvikler sağlanırken, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, yıl sonunda sadakat kartlarında biriken puanların bazılarının geçersiz olacağını ve silineceğini belirtti.

SADAKAT KARTLARINDA SON TARİH BELLİ OLDU

Deniz, birçok firmanın, sadakat kartlarında biriken puanları 31 Aralık​'ta sıfırlayacağını belirterek, bu uygulamanın adil olmadığını ifade etti.

Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarında ve kredi kartlarında biriktirilen puanların yıl sonuna kadar kullanılması gerektiğine vurgu yaptı ve tüketicilere puanlarını harcamaları için çağrıda bulundu.

"EKONOMİK AÇIDAN ETİK DEĞİL"

Deniz, "Tüketiciler yıllarca sadakat göstererek puan biriktirdi; bu puanların silinmesi doğru bir uygulama değil" ifadelerini kullandı.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü ise bu uygulamanın ekonomik açıdan etik olmadığını ve her yılsonunda puanların kesilmesinin haksız kazanç olarak nitelendirilebileceğini dile getirdi. Güllü, sadakat kartlarının tüketicilere fayda sağlama amacı taşıdığını ancak kazanılmış hakların geri alınmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.