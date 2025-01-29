Sadakataşı İdlib’de mülteci ailelere yardım ulaştırdı

29 Ocak 2025 14:14 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:17

Sadakataşı Derneği, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan mülteci ailelere gıda kolisi, ekmek ve yakacak dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı özgürleşen Suriye halkına acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek, İdlib’in kırsal bölgelerinde yaşayan ailelere gıda kumanyası, ekmek ve yakacak ulaştırdı.

200 AİLEYE GIDA VE YAKACAK YARDIMI

Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte dernek bölge için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İdlib’de bulunan Sadakataşı ekibi Hammut Hamd bölgesinde yaşayan 200 aileye yakacak ve gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

750 AİLEYE EKMEK DAĞITIMI

Sadakataşı ekipleri yardım çalışmalarının devamında İdlib’in Maaret Numan bölgesinde bulunan briket evlerde yaşayan 750 aileye ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

‘‘BÖLGEYE YARDIMLAR SÜRECEK’’

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Suriye’ye dernek olarak düzenli şekilde insani yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Bugün de İdlib’de yaşayan ailelere gıda, ekmek ve yakacak dağıtımı gerçekleştirdik. Bölge halkına yardım ulaştırmayı devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardım kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca SURİYE yazıp 2989'a SMS göndererek 50 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.