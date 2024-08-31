Sadece 2 gün kuruluyor: Bu pazarda fiyatlar dipten satılınca sebze ve meyveler kapış kapış gidiyor!

31 Ağustos 2024 18:11 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:13

Zonguldak Her Çarşamba ve Cumartesi, festival alanına dönüşüyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayan pazar telaşı, gün boyu sürüyor. Tezgahlar, rengarenk meyve ve sebzelerle donatılıyor. Özellikle soğanın 12,5 liradan, patatesin 15 liradan satılması, bütçeleri zorlayan vatandaşlar için adeta müjdeye dönüyor.

2 GÜN KURULUYOR

Kentte her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

FASULYE FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Domates, salatalık ve biber de uygun fiyatlarıyla dikkat çekti. Fasulye biraz daha yüksek olsa da, tazeliğiyle ilgi gördü. Vatandaşlar, sepetlerini doldururken keyifli sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

DOĞAL ÜRÜNLER UYGUN FİYATLARLA SATILIYOR

Tezgahlarda fiyatların genel anlamda uygun olması alım gücünü arttırdı. Pazarda, Soğan 12,5 lira, patates 15 lira, domates 15 lira, salatalık 25 lira, limon 30 lira, fasulye 80 lira, biber 50 lira, kabak 25 liradan alıcı buldu.