Sadece bir defalık 14 günlük maaş farkı ödemesi hesaplara yatacak! Dört gözle bekliyorlar
Zamlı maaş farkları belli olan öğretmenlere, bu ayda sadece bir defalık 14 günlük maaş farkı ödemesi hesaplara yatırılacak. Öğretmenlerin maaş farkının ödeneceği tarih belli oldu. Yeni maaş farkları belirlendi. Temmuz ayında tek seferlik olarak 14 günlük maaş farkı ödenecek. Memur ve memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekilebilecek.
Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 19,31 zam ile birlikte, bu ay 14 günlük maaş farkının da hesaplara geçecek. Öğretmenlere Temmuz ayında tek seferlik olarak 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak.
14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMESİ YATIRILACAK
Zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alan öğretmenler, bu ay içinde yapılacak 14 günlük maaş farkı ödemelerini de alacak.
Tüm ödemeler Temmuz sonuna kadar tamamlanacak.
HESAPLARA SADECE BİR DEFALIK YATACAK
Yeni göreve başlayan bir öğretmenin 3.014 TL, Başöğretmenlerin ise 4.055 TL ödeme alacak.
Öğretmen maaşlarında günlük maaş farkları şu şekilde;
9/1 derece öğretmen maaş farkı 3.081 TL,
8/1 derece öğretmen maaş farkı 3.162 TL,
7/1 derece öğretmen maaş farkı 3.176 TL,
6/1 derece öğretmen maaş farkı 3.189 TL,
5/1 derece öğretmen maaş farkı 3.203 TL,
4/1 derece öğretmen maaş farkı 3.284 TL,
3/1 derece öğretmen maaş farkı 3.297 TL,
2/1 derece öğretmen maaş farkı 3.365 TL,
1/4 derece öğretmen maaş farkı 3.419 TL
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren yatıyor.
14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerçekleşiyor.
Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubeleri veya ATM'den çekilebilecek.