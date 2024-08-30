Sadece emekliler değil işçiler de ödeme alacak! 47.700 TL'ye kadar çıktı

30 Ağustos 2024 11:42 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:27

SGK'dan emeklilere uyarı! Ödemeler yatmayacak: Tüm emekliler, o belgeyi sunmak zorunda

SGK'dan emeklilere uyarı! Ödemeler yatmayacak: Tüm emekliler, o belgeyi sunmak zorunda

Emeklilere 24 bin TL çift promosyon imkanı! O banka 2 kez promosyon ödeyecek

Emeklilere 24 bin TL çift promosyon imkanı! O banka 2 kez promosyon ödeyecek

Maaş promosyonları sadece emeklilere değil özel sektör çalışanlarına ve işçilere de veriliyor. Bankalar ile işletmeler arasında maaş anlaşmasına varılırsa her bir çalışan için banka tarafından promosyon ödemeleri yapılıyor. Son dönemde bankaların maaş promosyon tutarlarını güncelledi. Sunduğu miktarlar yükselişe geçti. Çalışanlar bu sayede ek gelir elde etme fırsatı yakalıyor. Rakamlar 47 bin 700 TL'yi gördü.

ÇALIŞANLARA ÖDENEN BANKA PROMOSYONLARI

Türkiye genelinde bankaların maaş promosyonu ödemeleri yükselişe geçti. 42 bin - 47 bin 700 TL'ye kadar çıkan promosyonlar vatandaşın ilgisini çekiyor.

Bankaların maaş promosyonları sadece emekliye değil özel sektör çalışanlarına da veriliyor.

Ödemeler, banka tarafından doğrudan çalışanın hesabına yatırılabildiği gibi, şirket hesabına yatırılıp işveren tarafından çalışanların hesaplarına da gönderilebilir. Ancak promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan işverene yapılması durumunda işveren ödemeyi çalışanına vermeyebiliyor.

Bankalar artık emekliler, kamu kuruluşlarında çalışanların yanında kamu iştiraklerinde çalışan personellere ve belediye işçilerine de maaş promosyon ödemesi yapıyor.

İŞÇİLERE BANKA PROMOSYONLARI 40 BİN LİRAYI GEÇTİ

Adana'nın Yüreğir Belediyesi tarafından özel bir banka ile yapılan promosyon anlaşmasında memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçilerin toplamda 47 bin 700 lira promosyon alacak.

Son olarak Adana Yüreğir Belediyesi iştiraki olan imar A.Ş çalışanları maaşlarının yattığı banka ile masaya oturdu ve 35.900 TL'lik promosyon sözleşmesine imza attı.

Yakın zamanda, Tokat'ın Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile banka arasında yapılan ihale kapsamında Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ödeyeceği toplam maaş promosyonu miktarı kişi başına 42.000 TL oldu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yapılan ihale sonucunda, belediye çalışanlarının maaşlarını alacakları bankanın belirlenmesiyle, çalışan başına 50.000 TL tutarında bir promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan toplam 1480 memur ve kadrolu işçi 35.000 TL, Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve belediye şirketlerinde çalışan toplam 3591 şirket işçisi de 30.500 TL’lik promosyon ücreti almaya hak kazandı.

Manisalı belediyede de promosyon müjdesi geldi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 5 Eylül tarihinde promosyonların işçilerin hesaplarına yatacağını belirtti. Promosyon 23 bin liraya çıktı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi’nin iktisadi işletmesi Mertaş, çalışanları için bir banka ile promosyon anlaşması yaptı. İşçilere 36 bin lira promosyon ödenecek.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediye şirketi personelleri 42 bin TL alacak.

Kocaeli Kandıra Belediyesi ile belediye şirketleri bünyesinde çalışan 245 personel için yeni promosyon ihalesi düzenlendi, sözleşme imzalandı. İhale sonucunda 34 bin liralık teklifte bulunan banka ihaleyi kazandı.

Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaştığı banka arasında promosyon protokolü imzalandı. Çalışanların hesaplarına 40.000 TL aktarılacak.

Adana'da Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, banka ile yapılan görüşmelerin ardından, tüm belediye personelini kapsayan 15.000 Türk Lirası tutarındaki promosyon anlaşmasının tamamlandığını ifade etti.

ÖDEMELER TEK SEFERDE HESAPLARA YATACAK

Banka, belediye işçileri için bu promosyon ödemesini tek seferde yapacak ve maaşa ek olarak hesaba yatacak. Tutarlar eylül ayı sonuna kadar tamamlanacak.