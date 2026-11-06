Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ne zaman? 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası yeri, saati ve tarihi

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen sağlık personellerinin yakından takip ettiği 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında gözler kura tarihine çevrildi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar tercih sürecinin sona erip ermediğini ve atama sonuçlarının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman? İşte 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası detayları...



SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI NE ZAMAN?

2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası tercih başvuruları 5 Kasım'da sona erdi. https://ekip.saglik.gov.tr adresinden tercih başvurularını tamamlayan sağlık personelleri 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası 26 Kasım 2026 Perşembe günü çekilecek.

Münhal kadrolar, kura yeri ve saatine ilişkin bilgi, kura sonucunda yerleşenler listesi gibi ayrıntılar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek.



1 Aralık 2026 Cuma saat 18.00’e kadar atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)