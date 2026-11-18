Sağlık Bakanlığı atamaları için adaylar tercih listelerinde en fazla 10 kuruma yer verebildi. Devlet hizmeti yükümlülüğü olanlar, emekli olan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin başvuruları kabul edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama sonuçları ilan edildikten sonra adayların belirlenen sürede istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Yerleştirilen adaylardan adli sicil durumuna beyan eden belge, sağlık raporu, vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu, hitap hizmet dökümü gibi belgeler isteniyor. Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atamalarında başvuru değerlendirme sonuçları bugün (19 Kasım) ilan ediliyor. Ardından itiraz süreci başlayacak ve 26 Kasım tarihinde ise atamalar için kura gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, Bakanlıktan yapılan açıklama…

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre başvuru işlemleri 30 Ekim- 5 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanırken sonuçlar bugün açıklanacak. Başvuruları ret olanların itiraz süreci ise EKİP üzerinden 19-20 Kasım tarihleri arasında alınacak. İtirazların ardından atama sonuçları kura çekimi yöntemiyle 26 Kasım Perşembe günü ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama değerlendirme sonuçları tebligat veya posta yöntemiyle bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ilan edildikten sonra adaylar 11 Aralık cuma saat 18.00’e kadar evraklarını teslim edecek.

Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama değerlendirme sonuçları EKİP üzerinden duyuruluyor. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler. Email ve parola üzerinden iki faktörlü doğrulama yaparak sonuç ekranına giriş yapılabilir. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle de sonuçlar görüntülenebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ DURUMLARDA BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEK?

Değerlendirme sonuçlarına göre adayların kura çekimine katılabilmesi için şartların sağlanması gerekiyor. 657 sayılı kanunda yer alan şartları sağlamayanlar, disiplin mevzuatı gereğince meslekten ihraç edilenler, 4924 sayılı kanun kapsamında halen sözleşmeli çalışanlar, devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanlar, yaş haddini doldurmuş olan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri ile beraber başvuru esnasında istenen bilgi ve belgeleri eksik veya hatalı olanlarla, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BELGELERİ

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar, atama

işlemlerinin tamamlanması için talep edilen belgelerin teslim edilmesi gerekiyor. Adli sicil durumunu beyan eden belge, askerlikle ilişiğinin olmadığını içeren belge, sağlık raporu, mal bildirim formu, vesikalık fotoğraf, en son çalıştıkları kurumdan alınan hitap hizmet dökümü ve kamu kurum ile kuruluşlarından ilişiklerinin kesildiğine yönelik belgeler isteniyor.