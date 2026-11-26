Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlanıyor. İsim listesi ekranında adayların yerleştirme sıra numarası, başvuru numarası, ad, soyad, unvan branşı ve yerleştiği birim adı yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 3.dönem ilk defa ve yeniden atama kura çekimine katılan adayların belirlenen şartları sağlaması gerekiyor. 657 sayılı devlet memurları kanununun genel şartlarını taşımayan, halen görev yapmakta olanlar, devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan tabip ve uzman tabipler, emekli eczacı, uzman eczası, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. İstenen belgeleri teslim etmeyen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kurada yerleştirmeye hak kazansalar dahi iptal edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonucu açıklandı mı? İşte, sorgulama işlemleri…

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kura çekimi canlı yayını bugün saat 10.30’da başladı ve yaklaşık 1 saat içerisinde tamamlandı. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları isim listesi şeklinde ilan edilecek. Adaylar sorgulama işlemlerini yhgm.saglik.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Adayların sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol etmesi için duyurular kısmını takip etmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adayların yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayımlanan isim listelerini takip etmesi gerekiyor. “ Yerleşenler Listesi” adı altında yayınlanacak sonuçlar ekranında adaylar başvuru numarası, ad, soyad, unvan branşı ve yerleştirmesi yapılan birim adı yer alacak.

ADAYLARIN BELGELERİNİ TESLİM ETMESİ GEREKİYOR

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar, atama

işlemlerinin tamamlanması için talep edilen belgelerin teslim edilmesi gerekiyor. Adli sicil durumunu beyan eden belge, askerlikle ilişiğinin olmadığını içeren belge, sağlık raporu, mal bildirim formu, vesikalık fotoğraf, en son çalıştıkları kurumdan alınan hitap hizmet dökümü ve kamu kurum ile kuruluşlarından ilişiklerinin kesildiğine yönelik belgeler isteniyor.

NOTER ONAYLI SONUÇLAR AYRICA İLAN EDİLECEK

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama 3. dönem kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekimi canlı yayınında sonuçlar hızlı aktığından adaylar sorgulama işlemlerini sadece isim listesi üzerinden görüntüleyebilecek. İsim listelerinin ardından noter onaylı sonuçlar da ilan edilecek. Adaylar son teslim tarihine kadar kurumlar tarafından istenen evrakları teslim edecek. Belgelerini teslim etmeyen, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılacak.

