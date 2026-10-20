Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı branş dağılımı 2026: Temizlik görevlisi, hemşire, ebe, büro personeli, güvenlik, tıbbi sekreter, sağlık teknikeri hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ve kontenjan dağılımı, kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını açıkladı. Duyurunun ardından başvuru tarihleri, alım yapılacak branşlar ve adaylarda aranacak şartlar merak konusu oldu. Peki Temizlik görevlisi, hemşire, ebe, büro personeli, güvenlik, tıbbi sekreter, sağlık teknikeri hangi kadrolara alım yapılacak? Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı branş dağılımı 2026...

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Ekim 2026 tarihinde yapıldı. Erdoğan, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmesinde, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilan yayımlanacağını bildirdi. Erdoğan açıklamasında, “2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte personel alım ilanının 2026 yılı sona ermeden yayımlanması bekleniyor. Ancak ilan tarihi ve başvuruların hangi gün başlayacağına ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmadı.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri henüz belli olmadı. Başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ve adayların hangi platform üzerinden başvuru gerçekleştireceği yayımlanacak resmi duyuruyla netleşecek.

Adayların, başvuru sürecine ilişkin açıklamalar için Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

38 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANJ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik hekim dışı personel alımında kadro ve branş dağılımı henüz açıklanmadı. Hangi unvanlarda alım yapılacağı ve her branşa kaç kişilik kontenjan ayrılacağı, yayımlanacak ilanla belli olacak.

Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni gibi kadrolarda görev almak isteyen adaylar, kontenjanların yanı sıra mezuniyet şartları ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntıları da bekliyor. Ancak resmi açıklama yapılmadan branşlara göre kontenjan veya başvuru şartları hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değil.