Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman? 2026-2027 başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımları nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı bitmeden alım ilanına çıkılacağını duyurmasıyla birlikte adaylar başvuru tarihine, kadro ve branş dağılımına ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Öte yandan 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği hizmet birimlerine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanması da gündeme geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte 2026-2027 personel alımına ilişkin son gelişmeler

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin takvim, adayların gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını bildirdi.

Erdoğan, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik açıklamasında, 2026 yılı bitmeden personel alım ilanının yayımlanacağını belirtti.

Bu açıklamayla birlikte alım sürecinin 2026 yılı içerisinde başlatılması planlanıyor. Ancak başvuruların hangi tarihte alınacağına ilişkin kesin bir tarih henüz duyurulmadı. Adayların Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

38 bin sağlık personeli alımı için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların hangi platform üzerinden alınacağı ve adayların izleyeceği başvuru adımları da yayımlanacak ilanla netleşecek.

Başvuru takviminin yanı sıra adayların eğitim düzeyi, mezuniyet alanı ve diğer başvuru koşullarına ilişkin ayrıntıların da resmi duyuruda yer alması bekleniyor.

38 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik hekim dışı personel alımında hangi kadrolara kaç kişi alınacağı henüz açıklanmadı. Branşlara göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartları konusunda da resmi duyuru yapılmadı.

Adaylar, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni ve diğer sağlık hizmetleri kadrolarına yönelik kontenjanları merak ediyor. Ancak hangi unvanlarda alım yapılacağı ve her branşa kaç kişilik kadro ayrılacağı, yayımlanacak ilanla kesinlik kazanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 54 PERSONEL ALIMI KARARI RESMİ GAZETE’DE

Sağlık Bakanlığının personel istihdamına ilişkin bir diğer gelişme ise 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelini kapsayan kararla ilgili oldu. Sağlık personelinin görev yapacağı hizmet birimlerinin 2027 yılında uygulanmak üzere belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, personel temininde güçlük yaşanan yer ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek birimler belirlendi.

Bununla birlikte 31 bin 54 kişilik istihdama ilişkin başvuru takvimi ve başvuru koşulları henüz açıklanmadı. Bu süreçte yayımlanan hizmet birimi kararı ile 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin açıklamanın ayrı süreçler olarak takip edilmesi önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 54 PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı hizmet birimlerine ilişkin dağılım şu şekilde açıklandı:

Acil sağlık hizmetleri: 1 kişi

İlçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri: 7 kişi

Sağlık evleri: 6 kişi

Yataklı tedavi alanı: 31 bin 40 kişi

31 BİN 54 PERSONELİN BRANŞ DAĞILIMI

Kararda yer alan unvan ve branş dağılımına göre istihdam edilecek personel sayıları şöyle sıralandı:

Uzman tabip: 25 bin 955

Tabip: 5 bin 61

Sağlık memuru: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1

Sağlık teknikeri: 1

Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik personel alımına ilişkin başvuru takvimi, branş kontenjanları ve şartlar açıklandığında yeni ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.