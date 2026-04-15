Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları 2026 isim listesi! Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonucu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için nefesler tutuldu. Kamu kurumlarındaki ihtiyaçlara göre uzman tabip, tabip, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. İlk defa ve yeniden atamaları için başvurular 25 Mart tarihine kadar tamamlandı. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları tebligat yerine, EKİP üzerinden ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından atamalarda farklı illere 2 bin 434 kadroya atama gerçekleştirilecek. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada başvuruları ret edilenlerin itirazlarının değerlendirildiği ifade edilerek sonuçların Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden duyurulduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi, Bilkent Yerleşkesinde canlı yayında noter huzurunda yapıldı. Peki Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı atama kura sonucu görüntüleme sayfası...
Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar yhgm.saglik.gov.tr adresinden isim listesi şeklinde yayımlandı. İsim listelerinde sıra numarası, başvuru numarası, ad-soyad, unvan branş ve birim adı yer aldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA SONUÇLARI LİSTESİ
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi duyurusu yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kura çekilişinin 15 Nisan saat 11.30’da Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda yapıldıu. Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi Bakanlığın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolara yerleşen adaylar, atama işlemlerinin tamamlanması için belirtilen belgeleri teslim edecek. Yerleştirmeleri yapılan adaylarda, adli sicil durumunu beyan eden belge, askerlikle ilişkilerini olmadığına dair durum beyanı, sağlık raporu, vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu ve diğer belgeler talep edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 30 Nisan saat 18.00 tarihine kadar atamaya esas evrakların teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına yerleştirilen adaylar atamaya esas belgelerini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleştirilen adaylar ise belgelerini atandıkları kurumlara teslim edecek.
Kura sonucuna göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşenlerin atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Bu kapsamda atamaya engel hali bulunanların atamaları yapılmayacaktır.
EKİP üzerinden başvuruların alınması: 16-26 Mart 2026
Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesi:8 Nisan 2026
Başvuruları ret olanların itirazlarının alınması 8-9 Nisan 2026
İtiraz sonuçlarının duyurulması: 14 Nisan 2026
Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura çekimi 15 Nisan 2026
Atamaya esas evrakların teslim edilmesi: 30 Nisan Perşembe saat 18.00’a kadar