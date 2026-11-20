Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 yılında kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Sağlık teşkilatındaki personel ihtiyacına yönelik yapılması planlanan yeni alım için gözler Bakanlığın yayımlayacağı ilan ve başvuru kılavuzlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını açıklaması, farklı eğitim düzeylerinden adayların araştırmalarını hızlandırdı. Sürece ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan geldi. Memişoğlu, personel alımı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtirken adaylar, açıklamaların ardından başvuru tarihlerine ilişkin yeni bir duyuru yapılmasını beklemeye başladı. Alım haberini takip edenler arasında hastanelerde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı olarak çalışmak isteyenler de bulunuyor. Bu adaylar özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak sürekli işçi alımının şartlarını ve kura sürecini merak ediyor. Bununla birlikte 38 bin kişilik personel alımının tamamının sürekli işçi kadrolarından oluştuğuna ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Sözleşmeli sağlık personeli alımlarının ÖSYM, sürekli işçi alımlarının ise İŞKUR aracılığıyla yürütülmesi bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar.



SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi takvimi henüz yayımlanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da alım hazırlıklarının son aşamaya geldiğini ifade etmişti.

2026 KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yapılması planlanan alımlara ilişkin ilanların kasım ayının son günlerinde veya aralık ayının başında yayımlanması bekleniyor. Ancak bu tarihler henüz kesinleşmiş bir başvuru takvimi değil. İlan tarihi, başvuru süresi ve kontenjan dağılımı Sağlık Bakanlığının resmi duyurusuyla netlik kazanacak.



İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının sürekli işçi alımına başvurmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden yayımlanacak ilanları takip etmesi gerekiyor. Önceki alım süreçlerinde sürekli işçi kadroları için başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığıyla alınırken yerleştirmelerde noter kurası yöntemi uygulanmıştı.

2026 yılı alımında da benzer bir yöntemin izlenmesi bekleniyor. İlan yayımlandığında adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesindeki esube.iskur.gov.tr adresinden ilgili iş ilanını inceleyebilecek ve başvurularını duyuruda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecek.

Başvuru şartları, gerekli belgeler, meslek grupları ve kura takvimi yayımlanacak ilanda yer alacak. Bu nedenle adayların başvuru yapmadan önce ilan metnindeki özel koşulları incelemesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMINDA HANGİ KADROLAR OLACAK?

38 bin kişilik personel alımının branş ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Ancak önceki dönemlerdeki alım modelleri doğrultusunda sürekli işçi ve sözleşmeli sağlık personeli kadrolarının ayrı ilanlarla duyurulması bekleniyor.

İŞKUR üzerinden yapılması beklenen sürekli işçi alımında şu meslek grupları gündeme geliyor:

Temizlik görevlisi

Silahsız güvenlik görevlisi

Klinik destek elemanı (hastane)

Hastane hizmetlisi

Sözleşmeli sağlık personeli alımlarında ise hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve farklı branşlarda hekim dışı sağlık çalışanlarına yönelik kontenjanların bulunması bekleniyor.

Bu unvanlar henüz kesinleşmiş kadro listesi olarak değerlendirilmemeli. Hangi meslek grubundan kaç kişinin alınacağı, Bakanlığın yayımlayacağı resmi kontenjan tablosuyla belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için geçtiğimiz yıllarda eğitim ve sınav (KPSS) şartı aranmamıştı. Bu yıl da benzer şekilde alım yapılacak kadrolarda sınav ve eğitim şartı aranması beklenmiyor. Ortaokul, lise, ön lisans, lisans mezunu adaylar işçi alımı için başvuru yapabilecek. Bu yıl açılan kadrolara göre özel ve genel şartlar yayınlanacak ilanlarda yer alacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartlarını taşımayan adaylar başvuru yapamayacak. Geçtiğimiz yıl başvurularda 18-40 yaş şartı arandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 38 bin personel alımı kapsamında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek sürekli işçi alımına ilişkin başvuru ilanı henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla adaylar için açıklanmış kesin bir başvuru başlangıç ve bitiş tarihi bulunmuyor.

Başvuru sürecine ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı, İŞKUR ve ÖSYM’nin resmi internet sitelerinden takip edilmesi gerekiyor. Sosyal medyada paylaşılan, başvuruların başladığını öne süren ancak resmi kaynaklarla doğrulanmayan ilanlara karşı dikkatli olunmalı.