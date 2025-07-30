Sağlık-Sen açıkladı: Sağlıkçıların toplu sözleşme zam talepleri belli oldu!

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin kapsamlı taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Doğan, 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına masada olacaklarına vurgu yaptı.

Sağlık emekçilerinin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara dikkat çeken Doğan, alım gücündeki erimenin telafi edilmesi için refah payını da içeren yapısal bir ücret politikasının gerekliliğine işaret etti. Doğan, “2026 yılı için yılın ilk yarısında taban aylıklara 10 bin TL seyyanen zam yapılmalı, bunun yanı sıra yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oranında zam verilmelidir. Yılın ikinci yarısında ise yüzde 20 oranında zam uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

2027 YILI İÇİN DE ZAM TALEBİ

Doğan, 2027 yılı için de benzer bir artış talebinde bulunarak, yılın ilk yarısında 7 bin 500 TL taban aylık zammı ile yüzde 20 oranında maaş artışı, ikinci yarıda ise yüzde 15 oranında zam öngördüklerini belirtti.

"3600 EK GÖSTERGE TÜM MEMURLARA VERİLMELİ"

Basın toplantısında 77 maddelik taleplerinin detaylarını paylaşan Doğan, özellikle ek göstergelere ilişkin beklentileri de gündeme taşıdı. Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini isteyen Doğan, hekimlerin 4200 olan ek göstergesinin 7200’e çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, nöbet ücretlerinin artırılması, 112 Acil servis çalışanlarının taban ödemelerine ek artış yapılması, yıllık izin dönemlerinde ek ödeme kesintisi yapılmaması ve özel hizmet tazminatlarında iyileştirme yapılması talepler arasında yer aldı.

Toplu sözleşme tekliflerinin tamamının Sağlık-Sen’in internet sitesinde yer aldığını ifade eden Doğan, sürecin tüm sağlık çalışanları için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.