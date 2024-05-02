Sahadaki mücadele borsaya taşındı! Nisan ayının galibi Trabzonspor

02 May 2024 12:03 - Güncelleme : 02 May 2024 12:04

Çok çalışıyoruz! Dünyanın mesai karnesinde Türkiye'nin yeri belli oldu

Çok çalışıyoruz! Dünyanın mesai karnesinde Türkiye'nin yeri belli oldu

Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi spor kulüpleri mücadeleyi sahadan borsaya taşıdı.

NİSAN’DA EN ÇOK TRABZONSPOR KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 47,2 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

YIL BAŞINDAN BU YANA EN ÇOK GALATASARAY KAZANDIRDI

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yatırımcısını sevindirirken Fenerbahçe üzdü.

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketlerinin yılbaşından bu yana borsa performansı olumlu etkilenirken mali ve finansal açıdan yaşanan sıkıntılar ve yeşil sahalarda yaşanan olaylar, hisse performanslarını olumsuz etkiledi.

Bu dönemde, hisse fiyatları Galatasaray'ın yüzde 39,8, Trabzonspor'un yüzde 29,7 ve Beşiktaş'ın yüzde 11 artış kaydederken Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 4,5 azaldı.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK TAKIM BEŞİKTAŞ

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, nisan ayını 11 milyar 419 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı, 9 milyar 514 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 640 milyon 954 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe ve 5 milyar 225 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2023, Mart 2024, Nisan 2024 kapanış fiyatı, değişimi, 2023 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: