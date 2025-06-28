Sahte para paniği! Berberde, manavda, bakkalda: Para sayma makineleri kapış kapış gidiyor

Sadece bankalarda görmeye alıştığımız para sayma makineleri artık pazarlarda bile karşımıza çıkmaya başladı. Kredi kartı komisyonlarının artması, sahte para riski ve IBAN kullanımındaki sınırlamalar, bu cihazlara olan talebi adeta uçurdu.

Yüksek komisyon oranları, artan sahte para riski ve dijital ödemelerde yaşanan kısıtlamalar, küçük esnafı yeniden nakit paraya yöneltti. Bu dönüşüm, sadece ödeme alışkanlıklarını değil, sokaktaki ticareti de doğrudan etkiliyor. Eskiden yalnızca bankalarda ya da büyük işletmelerde gördüğümüz para sayma makineleri, artık mahalle arası dükkânların yeni vazgeçilmezi haline geldi.

ZİNCİR MARKET RAFLARINDA BİLE VAR

Para sayma makineleri artık sadece kırtasiye ya da elektronik mağazalarında değil, zincir marketlerin "çok satan küçük elektronik ürünler" listesine de girdi. 2025'in ilk altı ayında bu cihazların satışlarında patlama yaşanırken, bazı modellerin stokları e-ticaret sitelerinde günlerce tükenmiş durumda. Sabah’ın haberine göre, para sayma makineleri bu yılın en çok satılan elektronik ürünleri arasında zirveye oturdu.

ESNAFIN YENİ REFLEKSİ: NAKİT VE GÜVENLİK

Nakit işlemlerde hız ve güvenliğin ön plana çıkması, esnafa pratik çözümler sunan bu cihazlara olan ilgiyi artırdı. İstanbul Sarıyer’de pazarcılık yapan bir esnaf, günlük binlerce liralık nakit döngüsünü yönetirken para sayma makinesinden büyük fayda sağladığını şu sözlerle anlattı:

"Eskiden hesap makinesiyle yetiniyorduk. Şimdi büyük paralar geliyor, sahte riski var. Günde binlerce TL sayıyoruz. Bu makineyle hem hızlı sayıyorum hem de sahte para varsa hemen uyarıyor."

Sadece pazar tezgâhlarında değil, berberden bakkala, tuhafiye dükkânından kırtasiyeye kadar birçok işletmede para sayma cihazı bir köşede sabit yerini almış durumda.

ÇANTA BOY, BLUETOOTH’LU, RAPORLU MODELLER

Yerli üreticilerin de bu alana hızlı bir şekilde adapte olduğu görülüyor. Yeni nesil cihazlar taşınabilir, çanta boyutunda ve batarya ya da USB ile çalışabiliyor. Bazı gelişmiş modeller Bluetooth bağlantısı ile cep telefonuna anlık sayım bilgisi gönderebiliyor. Ünlü e-ticaret sitelerinde bu ürünlere olan ilgi, son 3 ayda yüzde 400'e yakın artış gösterdi. Ürün yorumlarında ise mahalle esnafı birbirine hangi modelin sahte parayı daha iyi ayırt ettiği konusunda önerilerde bulunuyor.

NEDEN BU KADAR YAYGINLAŞTI?

Uzmanlara göre bu trendin arkasındaki başlıca sebepler şöyle sıralanıyor:

Yüksek Komisyon Oranları: Bankaların kredi kartı işlemleri için talep ettiği yüzde 3.5 ila yüzde 4.2 arası komisyon, küçük esnafı zor durumda bırakıyor.

Gecikmeli Ödemeler: Kartla yapılan işlemler genellikle 30-45 gün sonra hesaba geçiyor, bu da esnafın nakit akışını sekteye uğratıyor.

IBAN Kısıtlamaları: Kişisel IBAN ile ödeme alma konusunda getirilen yasal sınırlamalar, dijital tahsilatın önüne geçiyor.

200 TL’lik Banknotlar ve Sahtecilik: Sahte para vakaları özellikle büyük banknotlarda artınca, güvenli tahsilat için makineler bir ihtiyaç haline geliyor.

KAYIT DIŞI TEHLİKESİ KAPIDA

Bu cihazlar sayesinde küçük işletmeler hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor olsa da uzmanlar bir başka riske işaret ediyor: Kayıt dışı ekonomi. Mali müşavirler, bu makinelerin fatura kesme sistemleriyle entegre çalışmasının önemine dikkat çekiyor. Aksi takdirde, artan nakit kullanımı vergi sisteminin dışına çıkan bir yapıyı besleyebilir.