Sahte satılık ve kiralık ev ilanlarına son! Fahiş kira zammı bitiyor

08 Ağustos 2024 14:03 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:05

Emlak sektörünü yeniden düzenleyen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye girdi. Sisteme emlakçılar bile yetki alarak girebilecek. Tamamen e-Devlet üzerinden yapılacak bu sistemle beraber fahiş kira zammı da ortadan kalkıyor.

TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili ve EMLAKDER (Emlak ve Kiracı Sorunları Derneği) Başkanı Avukat İbrahim Güllü, konuya dair merak edilenleri tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a anlattı.

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ NE İŞE YARAYACAK?

Sahte ilan gibi vatandaşların sürekli maruz kaldıkları durumlara karşı geliştirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, e-Devlet üzerinden girilecek. Sisteme ev sahipleri kiralık ya da satılık ilanları ekleyecek. Ancak bunun için kimlik doğrulaması ve evraklar gerekli olacak. Emlakçıların yetki alarak gireceği sistemle beraber; son 10 yıldır artan kiralama ve satın almada ortaya çıkan mağduriyetler giderilmiş olacak.

EMLAKDER (Emlak ve Kiracı Sorunları Derneği) Başkanı Avukat İbrahim Güllü, şu sözlerle açıklamasına başladı:

Kiralık ve satılık konutlarda “Doğrulanmış ilan” sistemi 15 Eylül itibariyle başlıyor. Sistem 1 Ocak 2025 itibariyle zorunlu hale gelecek. E devlet uygulaması üzerinde konut kiralamak yada satışını gerçekleştirmek taraflar açısından büyük kolaylık sağlayacak. Doğrulanmış İlan sisteminin yerinde bir uygulama olacağı kanaatindeyiz.

SAHTE İLANLAR ORTADAN KALKACAK, İLAN SAYISINDA %35 ORANINDA AZALMA OLACAK

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) düzenlemesi ile internetteki sahte konut ilanlarının önüne geçilecektir. Uygulama ile sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonun önüne de geçilmiş olacak.

Konutunu emlakçı veya gayrimenkul danışmanı aracılığıyla satışa çıkaran veya kiraya vermek isteyenler, anlaştıkları kişi veya kurumları E-Devlet üzerinden belirterek yetki verecek. Böylece aynı gayrimenkul için sadece bir ilan verilebilecek. Mülk sahibi konutunu satacak emlakçıyı e-devlet üzerinden yetkilendirecek. Yetkisiz ilan girilemeyecek. Bu sayede sahte ilanlar ortadan kalkacaktır. Bunun doğal sonucu olarak da ilanlarda yaklaşık %35 oranında bir azalma olacağını tahmin ediyoruz."

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI İLE MÜCADELEYE ETKİSİ OLACAK

Geçtiğimiz aylarda 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zamlarının kalmasından sonra kira oranları arttı. Güllü, bu sistem sayesinde ev sahiplerinin TÜFE oranını geçecek şekilde zam yapamayacaklarını belirtti. Sistemin fahiş fiyatların önüne geçeceğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Emlak sektöründe sahte ilanlarla ve referans fiyat alma uygulamalarıyla fiyatlar şişirilmektedir. Aynı yer ile ilgili birden fazla ilan girilebilmekte ve dolayısıyla sürekli artan rakamlarla karşılaşmaktaydık. EİDS ile referans alma, fiyatları keyfi belirleme ve şişirme olayları azalacaktır. Taşınmaz fiyatlarında ve kiralarda bu sistemin etkisiyle düşüşler görüleceğini öngörüyoruz."

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ (EİDS) NE İŞE YARAYACAK?

Güllü sistemin neler sağlayacağına dair "İlanları yetkili emlakçılar yani Mesleki Yeterlilik Kurumu Sertifikası olanlar gireceğinden sektöre güven gelecek. Merdiven altı emlakçılık yapanlar yada kaydı olmayanlar ilan, kiralama vs işlemleri yapamayacak. Bu da sektörde zaman zaman gördüğümüz emlakçılara yönelik olumsuz düşüncelerin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Emlak Sektörünün kurumsallaşması adına da önemli bir adım. Emlakçılık Kurumsallaşacak ve yeterliliği olan kişilerden oluşacak" ifadelerini kullandı.