Sahte sigorta için SGK düğmeye bastı! Akrabayı yanında çalışıyor gibi gösteren yandı

26 May 2024 11:43 - Güncelleme : 26 May 2024 12:06

Borsaya yatırım yapmak isteyenler müjde! 3 şirket daha halka arz oluyor

Borsaya yatırım yapmak isteyenler müjde! 3 şirket daha halka arz oluyor

Fiziken bir kurumda ya da kuruluşta çalışmadığı halde sigortalı gösterilenler için yeni bir düzenlemeye gidilerek platform oluşturuldu. Sahte sigorta işlemleri yapan kurumlar da cezaya tabii tutulacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili tüm detayları açıkladı.

SGK İNCELEME BAŞLATTI

SGK konuyu yakın takibe alarak sahte sigortalılık ve sahte iş yeri takip platformu kurdu. Özellikle yakınının sigorta primleri ödensin diye yanında çalışıyormuş gibi gösteren iş yerlerini yakından ilgilendiren konuyu tv100 ekranlarında dile getiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şunları söyledi:

Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen birçok vatandaş var. Bunlarla ilgili yasa koyucu şu anda bir platform oluşturdu. Bu platform üzerinden SGK inceleme işlemine başladı. SGK yeni adım attı ve platform kurdu. Sahte sigorta yaptıran ve sahte iş yeri sahiplerine yönelik yaptırımlar arttı.

SADECE KAĞIT ÜZERİNDE

Açıklamalarına devam eden Yılmaz "Sahte sigortalı dediğimiz bedenen ve ruhen o iş yerinde olmadan sadece kâğıt üzerinde gösterilen sigortalılık türüdür. Sahte iş yeri ise gerçekte faaliyeti bulunmayan ama çalışıyormuş gibi gösterilen iş yerleridir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

HAPİS CEZALARI KAPIDA

Özellikle kadınlar doğum parası almak için veya işsizlik parası almak için, ücretsiz tedavi almak, haksız kazanç elde etmek için bu yollara başvuruyorlar." Bu yollara başvuranları bekleyen birçok tehlike var. Hem hapis hem de para cezasıyla karşı karşıya kalınabilir.

Bağlanan aylıklar iptal edilirken ödenen maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri alınacak. Hizmet günleri iptal edilecek. Yılmaz söz konusu uygulamaları hayata geçirenler için hapis cezalarının da kapıda olduğun hatırlattı. Yüz kızartıcı suç olarak değerlendirilerek 2 yılla 5 yıl arasında hapis cezasına kadar gidebiliyor.