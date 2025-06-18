Salatalıkların imha görüntüleri tepki çekti! Bakanlıktan açıklama geldi

Bozulmaya başlayan sebzeleri boş araziye döken kişiye Ticaret Bakanlığı milyonluk ceza kesti. Darıca’da usulsüz şekilde imha edilen yaklaşık 300 kilo salatalık nedeniyle hem idari para cezası hem de yasal işlem başlatıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, meyve ve sebze ticaretinde ürünlerin usulüne uygun imha edilmemesi durumunda en ağır cezai yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş bir araziye dökülen salatalıklarla ilgili derhal inceleme başlatıldığını ve sorumlu kişiye milyonlarca lira para cezası verileceğini belirtti.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

17 Haziran 2025’te sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Darıca’da boş bir arazide yığın halinde salatalıkların döküldüğü görülmüştü. Ticaret İl Müdürlüğü'nün aynı gün başlattığı denetimlerde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın usulsüz şekilde araziye bırakıldığı tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kameraları, MOBESE ve belediye kayıtları Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle incelendi. Yapılan analizler sonucu, 15 Haziran gecesi saat 22.36 sularında bölgeye giriş yapan “34 ..7” plakalı kamyonetin, S.B. adlı bir kişiye ait olduğu belirlendi.

İncelemelerde, bayram tatili boyunca satılamayan ve bozulmaya başlayan salatalıkların bu araçla bölgeye döküldüğü ortaya çıktı. Söz konusu kişi hakkında 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ayrıca, izinsiz ve usulsüz imha işlemi nedeniyle Darıca Belediyesi de kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, yaptığı açıklamada, "Ticari düzeni bozan, piyasa istikrarını tehdit eden her türlü girişime karşı mücadelemiz sürecek. Sürdürülebilir, adil ve dengeli bir ticaret düzeni için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.