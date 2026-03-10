Samed Ağırbaş: Yasaklarla değil toplumsal destekle ‘Sıfır Atık’ bilincini büyüteceğiz

Ekonomim yazarı Vahap Munyar’a konuşan Ağırbaş, vakfın çalışmalarını anlatırken yasakların tek başına çözüm olmadığını vurguladı. “Yasaklamak da bir seçenek ama biz tercih etmiyoruz. Halkın gücünü arkamıza almak istiyoruz. Köylere kadar gidip sıfır atığı anlatıyoruz” dedi.

Sıfır Atık Enstitüsü kurulacak

Sıfır Atık Vakfı’nın bilimsel altyapıyı güçlendirmek için önemli bir adım attığını belirten Ağırbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde dünyada ilk olacak “Sıfır Atık Enstitüsü”nün kurulacağını açıkladı. Enstitünün temelinin 30 Mart 2026’da atılacağını belirten Ağırbaş, burada sıfır atık alanında yüksek lisans ve doktora programlarının başlatılacağını söyledi.

“İstanbul Deklarasyonu” 150 ülkenin imzasına açılacak

Haziran ayının ilk haftasında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu kapsamında “İstanbul Deklarasyonu”nun 150 ülkenin imzasıyla ilan edilmesinin hedeflendiğini belirten Ağırbaş, İstanbul’un küresel ölçekte sıfır atığın merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Ağırbaş ayrıca Birleşmiş Milletler takvimine “İstanbul Sıfır Atık Haftası”nın eklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

COP31 öncesi 81 ilde çalıştay

Türkiye’nin 2026 yılında Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında ülke genelinde hazırlık çalışmaları yapılacağını belirten Ağırbaş, 81 ilde COP31 çalıştayları düzenleneceğini açıkladı.

Zirvede iklim değişikliğinin yanı sıra yoksulluk, açlık ve su krizi gibi küresel sorunların da gündeme taşınacağını ifade eden Ağırbaş, gıda israfının da özel başlık olarak ele alınacağını kaydetti.

Gıda israfına kampanya geliyor

Dünya genelinde ciddi bir gıda ve su krizi yaşandığını vurgulayan Ağırbaş, israfın özellikle büyük şehirlerde yoğunlaştığını söyledi. “İsrafın yüzde 70’i büyükşehirlerde gerçekleşiyor. Gıda israfına karşı kapsamlı bir kampanya başlatacağız” dedi.

Sıfır atık projeleri için girişim fonu kurulacak

Vakfın finansman yapısına da değinen Ağırbaş, kamudan doğrudan kaynak almadıklarını belirterek bağışlar ve uluslararası fonlarla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bu kapsamda sıfır atık projelerini desteklemek amacıyla vakıf bünyesinde bir “Girişim Sermayesi Fonu” kurulmasının planlandığını da duyurdu.

“Haftada 5 gram plastik yutuyoruz”

Plastik kullanımına ilişkin uyarılarda bulunan Ağırbaş, insanların farkında olmadan ciddi miktarda mikroplastik tükettiğini belirtti. “Hepimiz haftada yaklaşık 5 gram plastik yutuyoruz. Plastik hayatı kolaylaştırıyor ama aynı zamanda sağlığımızı tehdit ediyor” diye konuştu.

Sıfır atık hareketinin ekonomik katkısı

Sıfır Atık Vakfı’nın verilerine göre, 2017’de başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında bugüne kadar 74,5 milyon ton atık geri dönüştürüldü ve ekonomiye yaklaşık 256 milyar lira katkı sağlandı.

Aynı dönemde 1,71 trilyon litre su, 227 milyar kWh enerji ve 54,6 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlanırken, 552 milyon ağacın kesilmesi de önlenmiş oldu.