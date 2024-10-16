Samsun'da çalışanlara yüzde 27 zam: En düşük işçi maaşı 45 bin TL oldu

16 Ekim 2024 23:23 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 23:26

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sendika ile toplu iş sözleşmesine imza attı. Anlaşma kapsamında belediye çalışanlarının maaşına yüzde 27 zam yapıldı. Böylece kentte en düşük işçi maaşı 45 bin TL'yi aştı. Ayrıca kıdem tazminatı ve mesai ücretlerinde değişikliğe giden belediye, çocuğu olan çalışanlara sağlanacak maddi desteğin tutarını da açıkladı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi milyonlarca çalışan​ gözünü maaşlarına yapılacak zamma çevirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Anakent ve Kültür A.Ş bünyesinde hizmet alımı kapsamında 4 bin 251 çalışanı ilgilendiren 2024-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticeye vardı. Samsun'da büyükşehir belediye çalışanlarının maaşına yüzde 27 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 45 bin Türk Lirası'nı aştı. Yeni maaşların yılbaşından itibaren geçerli olacağı öğrenildi. İşte Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde kalem kalem maaşlar...

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MAAŞINA YÜZDE 27 ZAM

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Belediye-İş Sendikası ile imzalanan '2024-2026 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını dileyip , “Güçlü, etkili ve insan odaklı bir anlayışla her zaman çalışanlarımızın yanındayız. 4 bin 251 çalışanımızı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmemiz ile çalışanlarımıza yüzde 27 oranında bir zam sağlamış oluyoruz. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İmzalanan sözleşme ile evli, eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlarda en düşük işçi maaşı ikramiye dâhil 2025 Ocak ayı itibariyle yüzde 15 vergi diliminde 45 bin 814 TL’ye ulaşmış oldu. Çalışanların maaşlarına 2024 Ağustos ayından itibaren ilk 5 aylık dönemde ortalama yüzde 27 oranında, diğer 6 aylık dönemlerde de bunun üzerine enflasyon oranında artış sağlanmış olacak.

"ÇALIŞANLARIMIZA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışanların her daim yanında olan bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan şöyle konuştu:

"Topluma hizmet için çıktığımız bu yolda gücümüzü hepsi birbirinden kıymetli fedakar mesai arkadaşlarımızdan alıyor, onların gayretleri ve emekleriyle daha ileri, daha güçlü Samsun için çalışıyoruz. Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, topluma hizmet yolunda değer üreten tüm çalışanlarımızın varlığıyla daha güçlüyüz. Tüm çalışmalarımıza verdikleri destek ve sıkı çalışmalarından ötürü sevgilerimi iletmek istiyorum. Birlikte mesai harcadığımız çalışma arkadaşlarımız ve ailelerine, insan odaklı bir anlayışla, eğitim-öğretim, sağlık, kreş gibi alanlarda katkı sağlamaya devam edeceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi ailesinde, yeni bebek sahibi olmuş mesai arkadaşlarımızı ve hastanede tedavi gören çalışanlarımızı ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyoruz."

KIDEM TAZMİNATI İLK KEZ UYGULAMAYA GEÇTİ

Toplu iş sözleşmesinin tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Halit Doğan, çalışanların fazla mesai ücretlerini ve ikramiyelerini gecikme olmadan zamanında ödediklerini, ücret artışlarında da enflasyona ezdirmemek için gayret gösterdiklerini söyledi. Çalışanlara kıdem tazminatı müjdesini veren Doğan, "Kurumlarımızda hizmet sürelerine göre emek veren, değer üreten mesai arkadaşlarımız için ücretlerine ilave olarak ilk defa kıdem zammı uygulaması hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 10 yıllık bir çalışanımız için bürüt 1440 TL tutarında bir artış sağlıyoruz. Çalışanlarımız hizmet süreleriyle orantılı olarak bu ücretten yararlanacaktır" dedi.

BAYRAM MESAİLERİ 2 KATINA ÇIKTI

Bayram mesaileriyle ilgili de konuşan Halit Doğan, "Ulusal ve dini bayramlarda fazla çalışma karşılığı ilave yevmiyeyi de 1.5 günden 2 güne çıkartıyoruz. Çalışanlarımızın yevmiyelerini ve kıdem zamlarını altışar aylık dönemlerde enflasyon oranında artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ

Çocuğu okuyan ya da engelli çocuğu olan işçilere de maddi yardımda bulunduklarını belirten Başkan Doğan, "Yeni dönemde de çalışanlarımızın eğitime devam eden çocuklarına, her eğitim-öğretim dönemi başında, öğrenim kademesi ayrımı yapmaksızın, brüt 1000 TL ile 3 bin TL arasında değişen eğitim desteğini, engelli çocuğu olan çalışanlarımıza, yılda bir defa brüt 5 bin TL eğitim desteğini uygulamaya geçiriyoruz. Ayrıca çalışanlarımız için, ÇADEM’i (Çalışan Destek Merkezi) kısa zamanda hayata geçirerek, doktor, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog gibi uzmanlardan ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağız. Kuracağımız kreşlerle, çalışanlarımızın çocuklarını güvenli bir şekilde bırakabilecekleri eğitim ortamlarını yakın zamanda hayata geçireceğiz. Çalışanlarımız için önce insan ilkesinden yola çıkarak değer üretmeye ve çalışanlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 45 BİN 814 TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde Anakent ve Kültür A.Ş bünyesinde hizmet alımı kapsamında 4 bin 251 çalışanı ilgilendiren 2024-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Belediye-İş Sendikası ile imza altına alarak sonuçlanmasın ardından;