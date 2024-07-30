Samsun'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam! Yeni tarife belli oldu

30 Temmuz 2024 17:51 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 18:35

Toplu taşıma ücretlerine zam yapılan şehirlere bir yenisi daha eklendi. Samsun'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam geldi. Ayrıca abonman kart ile yapılan yolculuklarda yüzde 50 indirimli seyahat imkanı sağlandı. Kentte bir saat içindeki aktarmalar da ücretsiz hale getirildi.

ŞOFÖRLER YÜZDE 50 ZAM TALEP ETTİ

Şoförlerin zam talebi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşüldü. Toplantıda şoförlerin artan maliyetler nedeniyle istediği yüzde 50’lilik zam talebi değerlendirildi.

SAMSUN'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 20 ZAM

Komisyon, yapılan araştırmalar ve maliyet hesabının ardından toplu ulaşımda kullanılan tramvay, minibüs, taksi dolmuş ve otobüs gibi araçların kullanım ücretine yüzde 20 oranında zam yapılmasını uygun görürken, öğrenci servis ücretlerinin zam oranını ise yüzde 40 olarak belirledi.

Alınan karar neticesinde Samsun’da merkez ilçelerde hizmet veren 1., 2., 3. ve 4. taksi dolmuş hatlarının tam kişi taşıma ücretti 17 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. Merkez ilçelerde diğer araçlarda uygulanan fiyat tarifesi de aynı oranda arttırıldı.

ZAMLI TARİFE VALİLİK ONAYINDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Konu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kendilerine gelen zam talebinin komisyonda görüşüldüğünü, uygulamaya konulacak yeni tarifenin maliyet ve gider hesabı yapılarak hakkaniyet ile belirlendiğini ve bu kapsamda toplu ulaşıma yüzde 20, öğrenci servislerine de yüzde 40 oranında zam yapıldığını söyledi.

Yeni tarife, fiyatların net olarak belirlenmesinin ardından valilik onayı ile yürürlüğe girecek.

ABONMAN KARTLARA İNDİRİMLİ SEYAHAT

Öte yandan Samsun'da UKOME kararlarıyla toplu taşıma hizmetlerini düzenli kullanan vatandaşlara destek olması adına abonman kartlar daha avantajlı hale getirildi. Abonman kart ile yapılan yolculuklarda öğrenci ücreti 11,50 TL yerine 5,50 TL’ye düşürüldü. Abonman kart sahibi vatandaşlar ise 19 TL yerine 9,70 TL’ye seyahat edebilecekler.

1 SAAT İÇİNDEKİ AKTARMALAR ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, seçim öncesi gelen talepler sonrası aktarma ücretleriyle ilgili çalışma yapacağının da sözünü vermişti. UKOME kararıyla o söz de yerine getirildi. SAMKART ile yapılan yolculuklarda ilk 1 saat içindeki aktarma ücretsiz olacak.

18 YAŞ ALTINA TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ

UKOME kurulunda alınan kararla 18 yaşın altındakilere tüm toplu taşıma araçlarından indirimli olarak faydalanabilmesini sağlamak için yürürlükteki tüm paso ve benzeri belge düzenlemeleri kaldırıldı. Gençlerin indirimli yolculuk yapabilmeleri için 18 yaşın altında olmaları yeterli sayılacak.

TURİZM ODAKLI TOPLU TAŞIMA HATLARI GELİYOR

Büyükşehir Belediyesi “Odak Samsun” projesi kapsamında turizm odaklı toplu taşıma hatlarını da hayata geçiriyor. Samsun-Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Samsun-Kuş Cenneti ve Samsun-Ayvacık Barajı’na otobüslerle hizmet sağlanacak. Turizme yeni bir ivme kazandırmak adına yapılan çalışmayla Samsun’a yaşayan herkesin de şehrin güzelliklerini görmesine imkan tanınıyor.

Turizm otobüs hatlarının güzergah ve ücret tarifeleri UKOME kurulunda alınan kararla belirlendi. Şehirler arası yolculuk konforu sağlayacak yeni nesil otobüslerle yapılacak turizm seferlerinde seyahat süresinin 150 dakika olacağı 138 km’lik Samsun-Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Hattı’nın ücreti 100 TL, indirimli kullanıcılar için ise 80 TL, seyahat süresinin 90 dakika olacağı 57 km’lik Samsun-Kuş Cenneti Hattı’nın ücreti 55 TL, indirimli kullanıcılar için ise 45 TL, seyahat süresinin 90 dakika olacağı 74 km’lik Samsun-Ayvacık Barajı Hattı’nın ücreti 75 TL, indirimli kullanıcılar için ise 60 TL olarak belirlendi.

"TOPLU TAŞIMAYI DAHA CAZİP HALE GETİRECEĞİZ"

UKOME kararlarını değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuz, hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor diyerek hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. UKOME kararları da bunun bir parçası. Uygulama ile toplu taşımayı daha fazla cazip hale getirmiş olacağız. Bu trafiğe de olumlu yansıyacak. Öğrencilerimizin, hemşehrilerimizin her zaman yanlarında olmak bizlerin birer vazifesi. Bu sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir yandan da ‘Odak Samsun’ projemize katkı sağlayacak, turizm destinasyonlarımızı herkese tanıtacak toplu taşıma hatlarını hayata geçiriyoruz. Samsun bizim evimiz, yuvamız. İnsanımızın mutluluğunu öncelemek, şehrimizi tanıtmak bizim en büyük görevimiz" diye konuştu.